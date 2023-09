Lista Jocurilor Gratuite PS Plus Extra/Premium pentru Septembrie 2023

Cu o frecvență deja obișnuită, site-ul Dealabs și leaker-ul renumit billbil-kun au dezvăluit înaintea momentului oficial de către Sony lista jocurilor gratuite oferite abonaților PS Plus Extra și Premium pentru luna septembrie 2023.

În fiecare lună, gamerii și abonații entuziaști ai serviciului PlayStation Plus așteaptă cu sufletul la gură să afle ce titluri vor primi fără costuri suplimentare. De regulă, aceste informații sunt prezentate oficial de către Sony, dar de data aceasta, leaker-ul de încredere billbil-kun și platforma Dealabs au luat inițiativa și au dezvăluit în avans ce ne rezervă septembrie 2023 pentru abonații PS Plus Extra și Premium.

Listă Parțială de Jocuri Gratuite pentru Toți Membrii PS Plus

În septembrie 2023, toți membrii PS Plus au avut ocazia să adauge în colecția lor personală titluri precum reboot-ul Saints Row, Black Desert Traveler Edition și Generation Zero. Cu toate acestea, această selecție nu a reușit să încânte pe deplin comunitatea, în special în contextul recentelor majorări de prețuri ale abonamentelor anuale PS Plus care au stârnit dezacordul utilizatorilor.

După dezvăluirea jocurilor destinate tuturor abonaților PS Plus, Dealabs a prezentat lista jocurilor care vor fi disponibile exclusiv pentru utilizatorii PS Plus Extra și Premium. Întrebarea firească este dacă Sony a optat pentru a aduce jocuri de înaltă calitate pentru a compensa creșterea costurilor. Răspunsul la această întrebare îi aparține comunității gamerilor. Iată lista presupusă și parțială a jocurilor destinate abonaților PS Plus Extra și Premium pentru septembrie 2023.

Lista Jocurilor PlayStation Plus Extra și Premium în Septembrie 2023

Conform informațiilor furnizate de Dealabs, aceste titluri vor fi disponibile în catalogurile PS Plus Extra și Premium începând cu data de 13 septembrie 2023, începând cu ora 17:30, ora Franței. Iată lista completă:

NieR Replicant ver.1.22474487139 Star Ocean: The Divine Force 13 Sentinels: Aegis Rim Sid Meier’s Civilization VI Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Unpacking

Pentru a afla ce alte jocuri vor fi oferite, inclusiv titlurile retro, va trebui să așteptăm anunțul oficial de la Sony. Cu toate acestea, în lista de mai sus găsim jocuri de calitate care vor satisface diverse preferințe. De exemplu, NieR Replicant ver.1.22474487139 reprezintă o versiune remasterizată a jocului original Nier, lansat în 2010 pe PS3 și Xbox 360. Pentru fanii RPG-urilor de acțiune, Star Ocean: The Divine Force promite o experiență captivantă. 13 Sentinels: Aegis Rim este un joc de aventuri 2D care va pune la încercare reflexele și nervii jucătorilor. Nu trebuie să ratați nici Unpacking, un joc independent original în care veți descoperi viața personajului dvs. prin dezambalarea obiectelor sale în timpul unor mutări repetate.

Cu o selecție diversificată de jocuri, septembrie 2023 se anunță a fi o lună interesantă pentru abonații PlayStation Plus Extra și Premium. Pasionații de gaming vor avea oportunitatea de a explora o varietate de titluri captivante și de a-și îmbogăți biblioteca de jocuri. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce surprize mai pregătește Sony în viitor și cum vor răspunde gamerii la această selecție de jocuri.

[SURSA]