Lista PlayStation Now august 2021: Ce jocuri vor fi adaugate?

Trei jocuri noi vor fi adăugate la serviciul PlayStation numit PlayStation Now, care ne permite să redăm jocuri în streaming, în august 2021: NieR: Automata, Ghostrunner și Undertale.

Jocurile care vor fi adăugate la PlayStation Now, sistemul PlayStation, care ne permite să redăm în streaming jocuri precum GeForce Now, în august 2021, au fost anunțate.

3 jocuri noi adăugate la PS Now

După o mare producție ca si Red Dead Redemption 2, care a fost adăugată luna trecută, nu există un joc atât de mare în această lună, dar 3 jocuri de succes diferite sunt adăugate aproape de acesta. Jocurile adăugate includ: NieR: Automata, Ghostrunner și Undertale . Toate jocurile vor fi adăugate pe 3 august .

Din păcate, PlayStation Now nu este disponibil momentan în țara noastră. Cu toate acestea, în ultimele luni, șeful PlayStation Jim Ryan a spus că planurile sale principale de a dezvolta și dezvolta PlayStation este de a oferi PlayStation Now mai multor oameni. S-a anunțat anterior că sistemul PS Now va juca un rol important în răspunsul lor la Xbox Game Pass. Prin urmare, ne putem aștepta ca sistemul să fie deschis accesului în țara noastră în următorii ani.