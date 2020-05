Abonații Netflix știu că titlurile ce nu sunt originale, sunt eliminate în mod constant. Adesea, procesul îi enervează pe telespectatori, dar până la urmă toată lumea se obișnuiește cu el. La urma urmei, este un proces contractual care implică drepturile platformei de streaming asupra fiecărei producții.

O tehnică bună este să căutați în avans seria , filmele și documentarele care vor fi eliminate în curând. În acest fel, este posibil să urmăriți producțiile înainte de a fi scoase de pe platformă.

În acest sens, am pregătit o listă detaliată a tuturor producțiilor care vor fi eliminate din Netflix în luna mai. Totul este separat în funcție de zi, astfel încât să îți poți organiza maratonul într-un mod confortabil și fără disperare.

Urmăriți cât mai multe titluri posibil înainte de a fi scoase definitiv de pe platformă!

Eliminate 1 mai

John Carter

Eliminate 15 mai

Limitless

The Place Beyond Pines

Eliminate 17 mai

Royal Pains (Seasons 1-8)

Eliminate 18 mai

Scandal (Seasons 1-7)

Eliminate 19 mai

Black Snake Moan

Carriers

Evolution

The First Wives Club

It Takes Two

Love, Rosie

She’s Out of My League

What’s Eating Gilbert Grape

Young Adult

Yours, Mine and Ours

Eliminate 25 mai

Bitten (Seasons 1-3)

Eliminate 30 mai

Bob Ross: Beauty Is Everywhere (Collection 1)

Eliminate 31 mai

Austin Powers in Goldmember

Austin Powers: International Man of Mystery

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me

Dear John

Final Destination

The Final Destination

Final Destination 2

Final Destination 3

Ghosts of Girlfriends Past

Looney Tunes: Back in Action

My Girl

The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!

Outbreak

Red Dawn

Richie Rich