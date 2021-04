Liverpool – Real Madrid LIVE la ora 22:00 – Unde poti vedea meciul Liverpool – Real Madrid? – Real Madrid se va confrunta astăzi cu Liverpool fără Sergios Ramos, după ce căpitanul celor de la Real Madrid a primit pozitiv intr-un test covid-19. Poate echipa lui Zinedine Zidane sa castige in acest tur pe Anfield în această seară? Sau Liverpool își va reveni după un deficit de 3-1 și se va apropia cu un pas de cea de-a șaptea finală a UEFA Champions League? Asigurați-vă că știți cum să urmăriți live Liverpool – Real Madrid de oriunde din lume.

Ultimele știri ale echipei sunt că Liverpool va fi lipsit de portarul Jordan Henderson din cauza unei accidentări. Mai rău, de asemenea, Caoimhin Kelleher este de asemenea îndoielnic după ce a suferit o leziune abdominală. Rosii vor fi, de asemenea, fără fundașii centrali principali Virgil van Dijk, Joe Gomez și Joel Matip. În ceea ce privește Madridul, Ramos ar putea fi în carantină, dar se așteaptă să înceapă meciul cu Modric, Kroos, Asensio, Vinicius Junior și Benzema.

Liverpool – Real Madrid LIVE la ora 22:00

Baietii lui Zinedine Zidane – în prezent neînvinși în 11 meciuri din toate competițiile – au obținut o victorie impresionantă cu 3-1 asupra celor roșii în prima manșă și o victorie impunătoare împotriva rivalului ligii Barcelona în El Clasico de weekendul trecut. Nu există nicio îndoială că sunt o forță de care trebuie să ții cont.

În ceea ce privește Liverpool, echipa lui Jürgen Klopp nu a fost în cea mai bună formă în ultima vreme. Revenirea uimitoare împotriva lui Aston Villa în liga săptămâna trecută ar fi fost un impuls drăguț, dar au facut cateva erori defensive care i-au permis lui Marco Asensio să pună Real ca fiind marea castigatoare în prima manșă.

“Când ai 3-1, se pare că ai ieșit deja, ceea ce înseamnă că nu ai multe de pierdut”

A declarat Klopp reporterilor la începutul acestei săptămâni. Roșii au depășit cote mai mari – dar o pot face fără mulțimea de pe Anfield?

“Toată lumea [vorbește] despre revenirile noastre în trecut și a fost cu suporteri și chestii de acest gen. Este adevărat. Dar [există] o mulțime de probleme cu care ne vom confrunta înainte de a avea măcar șansa de a câștiga acel joc.”

Părțile s-au întâlnit de două ori în finala Cupei Europene, Liverpool câștigând meciul din 1981 la Paris, iar Madridul revendică al 13-lea titlu (și al treilea la rând) la Kiev în 2018. Meciul va include un minut de tăcere iar jucatorii vor avea banderole negre pentru a marca 32 aniversarea dezastrului din Hillsborough.

Unde poti vedea meciul Liverpool – Real Madrid in Romania?

Lovitură de start are loc la ora 20 la Anfield în seara asta, ora 22:00 in Romania. Fanii norocoși ai fotbalului din Romania pot vedea cel mai simplu acest meci pe Digi Sport 1, Look Sport + şi Telekom Sport 1.

Unde poti vedea Live Gratuit Liverpool – Real Madrid?

De asemenea, avem si cateva variante de a vedea aceste programe TV live, in mod gratuit chiar si in Romania, bineinteles, daca aveti un abonament deja existent la TV, va puteti conecta totusi chiar si la distanta, asa ca putem spune intr-un fel ca este gratuit pentru ca poti avea acces la a vedea acest meci fara a fi fizic acasa in fata televizorului.

DigiSport 1 Online: Liverpool – Real Madrid de la 22:00

Daca sunteti abonat DIGI puteti sa va conectati cu contul dumneavoastra pe site-ul DigiSport, sau accesand acest link, va introduceti datele si puteti vedea programele TV DigiSport 1, 2 si 3 Online.

Telekom Sport 1: Liverpool – Real Madrid de la 22:00

Precum puteti face si pe Digi, pe acest site, puteti intra, va conectati cu contul dumneavoastra Telekom si daca sunteti abonat la abonament TV/Internet, sau orice fel de abonament de la Telekom, puteti vedea gratuit programele TV printre care si Telekom Sport 1.