Liverpool vs Real Madrid Live Online de la 22:00, cum să vezi gratuit Finala Champions League

Liverpool vs Real Madrid Live Online Gratuit incepe in seara aceasta de la 22:00, ora din Romania, Finala Champions League este difuzat in mod online cat si la TV de catre Digi, prin canalul Digi Sport 1, mai jos am sa va prezint o modalitate simpla de a vedea meciul online.

Dupa prezentarea metodei de a vedea meciul Liverpool vs Real Madrid Live Online, vom intra in detalii despre cele doua echipe, de asemenea, asteptam la rubrica de comentarii informatii daca ai probleme in a vedea Finala Champions League live online gratuit prin metoda noastra.

Liverpool vs Real Madrid Live Online

Pentru a vedea meciul online dintre Liverpool si Real Madrid, trebuie sa stiti ca nu incurajam pirateria iar metoda oferita de noi este una legala, sa incepem!

Pentru a vedea Liverpool vs Real Madrid Live Online trebuie să avem un abonament DIGI sau cel puţin să avem un membru al familiei sau un prieten ce are abonament la DIGI pentru TV sau internet.

Metoda 1

Dacă eşti abonat la DIGI, şi eşti printr-o conexiune de internet prin Digi, date sau wifi, începând cu ora 22:00 poţi accesa ACEST LINK, şi prin player-ul ce se va deschide, puteţi urmări meciul în direct.

Nota* Această metodă este cea mai simplă şi nu necesită nici un cont, de multe ori, fiind un fan al fotablului, folosesc această metodă, eu fiind abonat la DIGI.

Metoda 2

În cazul în care nu foloseşti o conexiune de la Digi, date sau fibră, mai ai o şansă de a vedea meciul dintre Liverpool şi Real Madrid.

Atenţie: Trebuie să aveţi dumneavoastră, familia sau un prieten acces la un cont digi sau digionline, pentru că această metodă să funcţioneze.

Pentru a putea vedea Liverpool vs Real Madrid Live Online meciul online gratis de pe Digi Online, trebuie să urmăreşti următorii paşi.

Conectează-te în contul tău Digi Online, cu un cont digionline.ro sau cu un cont existent DIGI (dacă eşti abonat Digi, îţi poţi face un cont foarte rapid). După conectare, vă va întreba dacă doriţi să vedeţi doar canale pentru copii sau toate canalele, alegeţi toate canalele. Din pagina ce s-a deschis, veţi putea vedea în bară de sus „Sport”, selectaţi Sport, apoi Digi Sport 1. Bucuraţi-vă de fotbal!

Despre Liverpool vs Real Madrid Live de la 22:00

Englezii și spaniolii se vor întâlni din nou într-o finală Champions League. Ultima dată a fost în 2018.

Mai raman cateva minute pentru jocul anului, Liverpool vs Real Madrid Live Online: finala Ligii Campionilor din 2022 dintre Liverpool și Real Madrid. Aceste două echipe vor căuta gloria pe Stade de France din Paris, Franța .

Echipa engleză condusă de Jürgen Klopp ajunge în această finală după ce a terminat pe locul doi în Premier League, dar cu titluri de FA Cup și Carabao Cup. Roșii aterizează la Paris după ce au eliminat Inter Milano, Benfica și Villarreal.

În timp ce baietii lui Real Madrid, conduși de Carlo Ancelotti, vin la acest meci definitoriu după ce au câștigat titlurile La Liga și Supercupa Spaniei. Real Madrid a avut cea mai epică campanie din această Liga Campionilor cu reveniri împotriva lui Paris Saint-Germain, Chelsea și Manchester City.

Liverpool și Real Madrid se vor întâlni pentru a treia oară într-o finală de cupă, prima a fost în 1981, tot la Paris, unde Liverpool a câștigat cu unu la zero. În timp ce a doua finală a fost la Kiev, Ucraina, Real Madrid câștigând cu trei goluri la unu..

Ziua și ora: Când joacă Liverpool vs Real Madrid?

Liverpool vs Real Madrid vor juca sâmbătă, 28 mai, la ora 22:00, în Romania.

Televiziune: Pe ce canal să urmăriți Liverpool vs Real Madrid în direct la televizor?

Jocul va fi difuzat pe Digisport 1, Orangesport 1 și Primasport 1 de la 22:00 ora romaniei, in functie de operatorul tau de televizune vei avea unul d intre aceste 3 canale.

Daca esti abonat Digi, vei putea vedea meciul in direct pe Digi Sport 1.

Daca esti abonat Orange/Telekom, vei putea vedea meciul pe Orange Sport 1

De asemenea, daca sunteti abonati Vodafone si nu aveti nici unul dintre cele doua programe, verificati Prima Sport 1, este foarte posibil sa il aveti in grila.

Online: Cine transmite live Liverpool vs Real Madrid?

Cea mai usoara varianta de a vedea Liverpool vs Real Madrid Live Online gratuit, este sa accesezi digisport.ro si sa te uiti direct de pe site, daca esti abonat Digi pe mobil, sau din casa prin wifi, in caz contrar poti ruga un prieten sa iti dea datele de conectare la Digi Online. Am vorbit mai sus despre acest lucru.

Bucurati-va de fotbal!