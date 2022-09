Logitech lansează consola portabilă bazată pe Android: G Cloud Gaming Handheld

După scurgerile din ultimele săptămâni, Logitech a prezentat noua sa consolă. Creat pentru servicii precum G Cloud Gaming Handheld, GeForce Now și Xbox Cloud Gaming.

Consolele portabile și-au pierdut popularitatea după ce Sony a stopat PSP și PS Vita. Ani mai târziu, Nintendo Switch și Nintendo Switch Lite au reînviat consolele portabile. Apariția sistemelor de streaming de jocuri pe cloud a dus și la o creștere a accesoriilor care transformă smartphone-urile în console portabile. Văzând succesul Switch și Steam Deck, multe companii au început să intre pe piața consolelor portabile într-un fel. Una dintre aceste companii este Logitech.

Logitech G Cloud Gaming Handheld

În ultimele săptămâni, s-a declarat că Logitech lucrează la o consolă de jocuri bazată pe Android. Compania a introdus acum oficial această consolă. Dezvoltat în parteneriat cu Logitech și Tencent , dispozitivul are un ecran FHD 60Hz de 7 inchi și un design orientat spre confort. Pe lângă tastele standard ale controlerului, G Cloud vine cu vibrații, comenzi pentru giroscop și funcții de taste soft. Deși dispozitivul acceptă jocuri avansate pentru Android, serviciile de streaming în cloud sunt prioritatea dispozitivului. Logitech și Tencent au făcut echipă cu Nvidia și Microsoft pentru a se asigura că aplicațiile GeForce Now și Xbox Cloud Gaming funcționează fără probleme pe dispozitiv. În plus, dispozitivul este conectat la Steam Link. De asemenea, vă permite să jucați jocuri pe computer.

Dispozitivul care vine pe Android cu o interfață asemănătoare Switch; Snapdragon 720G vine cu 4 GB RAM LPDDR4x și 64 GB stocare UFS. Deși dispozitivul nu este în top în ceea ce privește performanța, sistemele de jocuri bazate pe cloud vor funcționa excelent.

Deschis pentru precomandă

Consolele de jocuri portabile, în general, nu dau ceea ce se așteaptă în ceea ce privește bateria, dar Logitech afirmă că G Cloud poate fi jucat timp de 12 ore cu o singură încărcare. Acest număr a fost probabil măsurat cu servicii de streaming în cloud care necesită o putere de procesare mică. De asemenea, se precizează că dispozitivul va fi încărcat complet în 2,5 ore.

Dispozitivul, care poate fi folosit și ca tabletă Android standard, vine cu suport Bluetooth 5.1, difuzoare stereo, microfon stereo, intrare USB-C și mufă pentru căști de 3,5 mm. Consola portabilă, care va fi vândută cu 350 de dolari când va debuta, este listată pe Amazon SUA cu un preț de precomandă de 300 de dolari.