Lord of the Rings: Rise To War lansare – Trilogia Lord of the Rings inspirată de Lord of the Rings: Rise To War se va întâlni în curând cu jucătorii. NetEase , editorul jocului, a anunțat data lansării. Făcând o declarație pe Twitter, compania a declarat că producția poate fi accesată din Europa, America, Oceania și țările din Asia de Sud-Est .

Există o coincidență sau un detaliu deosebit de atent cu privire la data lansării jocului. Data de lansare a producției coincide, de asemenea, cu ziua de naștere a lui Bilbo și Frodo în filmul Stăpânul inelelor.

Lord of the Rings: Rise To War, pre-înregistrare deschisă

NetEase a stabilit data lansării lui Lord of the Rings: Rise To War pe 23 septembrie. În plus, a deschis perioada de preînregistrare în Magazin Play. De asemenea, vă puteți înregistra accesând pagina magazinului de producție aici. Astfel, Rise To War va începe să se descarce automat pe telefon în ziua lansării sale .

📢 The wait will soon be over, Tacticians. Your faction, your Fellowship, and your future fame await you in Middle-earth.

The Lord of the Rings: Rise to War will be released on the 23rd of September 2021 for all of Europe, America, Oceania and Southeast Asia. #LOTRRisetoWar pic.twitter.com/8IMKmjpkUl — NetEase Games_EN (@NetEaseGames_EN) August 25, 2021

Rise To War prezintă personaje iconice din filmul Lord of the Rings

NetEase a anunțat anterior ca Rise To War, Middle-Earth este setat în a treia perioadă. Jocul, care este de top strategie, este de aproximativ o perioadă de 3.000 de ani. Compania editorului a declarat în comunicat de presă: „Ne-am propus să oferim jocului o structură vizuală și complet unică. Rise To War prezintă mai multe personaje iconice din filmele Stăpânul inelelor: Cele două turnuri și Întoarcerea regelui” a spus in declarații.

Jocul are un trailer promoțional pe Play Store. Când ne uităm la el, vedem că în joc vor avea loc bătălii pe scară largă. Se pare că vom încerca să o depășim creând o tactică mai bună decât adversarul evidențiind strategia noastră în astfel de lupte.

Noi jocuri Lord of the Rings pe drum

În această perioadă, multe jocuri de strategie mobilă se pregătesc să fie lansate. De exemplu, putem arăta o nouă producție care se așteaptă să fie lansată în 2022 și se concentrează pe Gollum . În plus, s-a afirmat că Lord of Rings Online din genul MMO va veni pe PlayStation 5 și Xbox Series X / S odată cu evoluțiile de nouă generație.

Ce așteptați voi la Lord of the Rings: Rise To War ? Cine a fost personajul tău preferat în trilogia Lord of the Rings?