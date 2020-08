Lucifer Sezonul 5 Online Subtitrat pe Netflix: Vezi noutatile

Lucifer Sezonul 5 Online Subtitrat a fost deja lansat si poate fi vazut pe Netflix de catre utilizatori sai, de asemenea in acest articol vom vorbi despre noutatile serialului ce este apreciat in Romania.

In data de 21 august (in momentul scrierii acestui articol) sezonul 5 a fost lansat pe platforma de streaming, insa o parte pe care foarte putini utilizatori o stiu este ca nu avem toate episoadele lansate, ci doar 8 din 16, potrivit unui raport aflat pe internet.

Asadar, in momentul de fata te poti uita la 8 episoade din Lucifer Sezonul 5, acesta din urma va fi ultimul sezon pe care Netflix il va mai face acestui serial, gigantul american a decis totusi sa imparta acest sezon in doua parti, nu stim daca este o decizie legata criza legata de pandemia aflata in curs, sau daca asa a fost gandit inca de la inceput.

Lucifer Sezonul 5 Online subtitrat pe Netflix

Puteti viziona serialul Lucifer, ultimul sezon accesand acest link, stim despre serial ca prin sezonul 3 trebuia sa fie amanat, insa datorita lui Netflix care a cumparat serialul, avem acum 5 sezoane, ultimul sezon a fost foarte apreciat de catre public si critici, deci se pare ca noua achizitie a fost foarte bine facuta.

Pe partea de PR, netflix a investit foarte multi bani in Romania cu privire la promovarea serialului, mai jos aveti o dovada draguta cu privire la acest fapt.

Serialul Lucifer a fost initial dezvoltat de Tom Kapinos pentru Fox, si avem in prim plan pe protagonistul serialului cu numele de “Lucifer” ce a venit pe pamant, fiind un serial cliseic, personajul principal a avut diferite atributii pe pamant, de asemenea o avem si pe Chloe Decker care este un detectiv ce ajunge pana la urma sa se indragosteasca de Lucifer. Pana in sezonul 3 toata povestea a fost cliseica, de atunci se pare ca Netflix face o treaba destul de buna cu acest serial.

Nume episoade Lucifer din sezonul 5.

Sezonul 5, episodul 1 – Really Sad Devil Guy

Sezonul 5, episodul 2 – Lucifer! Lucifer! Lucifer!

Sezonul 5, episodul 3 – Diablo!

Sezonul 5, episodul 4 – It Never Ends Well for the Chicken

Sezonul 5, episodul 5 – Detective Amenadiel

Sezonul 5, episodul 6 – BluBallz

Sezonul 5, episodul 7 – Our Mojo

Sezonul 5, episodul 8 – Spoiler Alert

