Lucifer: veste buna, acest personaj nu va muri in sezonul 5

Fanii serialului Lucifer asteapta cu nerabdare sezonul 5 care urmeaza sa fie disponibil pe Netflix din luna august. Chiar daca sezonul 5 inca nici nu a inceput, informatii cu privire la sezonul 6 au aparut deja in mediul online. D.B. Woodside isi confirma prezenta in acest nou sezon.

Un lucru este sigur, serialul Lucifer va beneficia si de un sezon cu numarul 6. Chiar daca nu ne imaginam ca lucrurile sa mearga prost fara prezenta lui Tom Ellis, nu putem spune acelasi lucru despre fratele Amenadiel, ne este greu sa ne imaginam episoade noi fara prezenta acestuia din urma. D.B. Woodside care interpreteaza personajul angelic inca de la inceputul serialului a confirmat ca va fi prezent si in sezonul 6 al serialului, ultimul de altfel, in cadrul unui mesaj pe contul sau oficial de Twitter.

O prezenta care asigura deja supravietuirea lui Amenadiel in sezonul 5 al serialului. Chiar daca fanilor le este teama sa vada cum un personaj important dispare, pot fi deja linistiti, nu va fi vorba de inger, poate despre un alt personaj, cine stie. Tom Ellis nu a ezitat sa il felicite pe D.B. Woodside si sa ii spuna ca abia asteapta sa se reintalneasca in spatele camerei in acest nou sezon al carui scenariu este deja in lucru.