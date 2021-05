Lumina albastra si importanta ochelarilor pentru calculator

Discutiile despre lumina albastra emisa de ecranele digitale, dar si cele despre ochelarii de protectie pentru calculator sau ochelarii de gaming si-au facut destul de mult prezenta in mediul online si bine ca s-a intamplat acest lucru. Aceste produse sunt unele inovatoare care aduc numeroase beneficii si care te salveaza de la aparitia unor eventuale probleme de vedere.

Ce este lumina albastra ?

Lumina albastra este o lumina pe care o gasim si in mod natural de la soare, insa cantitatea emisa de soare este una mult mai redusa in comparatie cu cea emisa de un ecran digital, fie el cel al calculatorului/laptopului ori al telefonului sau tabletei.

De ce este daunatoare lumina albastra ?

Analizand spectrul de lumina vizibila, lumina albastra are cea mai scurta lungime de unda. Specialistii din domeniul ORL au identificat o legatura clara intre supraexpunerea la lumina albastra si deteriorarea retinei sau aparitia cataractei.

Chiar daca totul suna destul de ingrijorator, nu exista numeroase cazuri in care aceste probleme grave au fost cauzate in mod direct de lumina albastra. Insa exista numeroase afectiuni, care nu sunt atat de grave, care apar la un numar foarte ridicat de persoane care se expun zilnic la lumina albastra, precum: durerea de cap, focalizare ingreunata, oboseala oculara, tulburari ale somnului, etc.

Cum te pot ajuta ochelarii de protectie pentru calculator ?

Aceste modele de ochelari de protectie pentru calculator, au aparut destul de recent in piata din Romania, chiar daca in SUA, acesta piata este una destul de dezvoltata. Ochelarii sunt conceputi sa blocheze o cantitate destul de mare din lumina albastra emisa de ecranele digitale, prin intermediul unor straturi speciale antireflex care se gasesc pe lentila.

Atunci cand iti achizitionezi o pereche de ochelari de protectie pentru calculator trebuie sa ai in vedere calitatea acestora, dar si gradul de protectie impotriva luminii albastre.

Recomandari pentru ochelari de gaming / ochelari de protectie pentru calculator

Unul dintre cele mai apreciate branduri care se implica in acesta categorie a protectiei impotriva luminii albastre este Gunnar. Acest brand este originar din US, acolo unde a reusit sa patenteze o tehnologie destul de inovatoare pentru lentilele lor.

Acest brand de ochelari de protectie pentru calculator si ochelari de gaming este prezent si in Romania, in mod oficial, prin intermediul unui importator si distribuitor direct. Toate produsele acestora pot fi achizitionate din magazinul lor online: www.gunnars.ro, dar si din cadrul altor magazine online.

Ce este atat de special la ochelarii Gunnar ?

Lentila este elementul central care da calitatea ochelarilor de protectie pentru calculator Gunnar. Ambra se numeste lentila cu care cei de la Gunnar se mandresc, care detine si un patent de inovatie, inregistrat in US si confirmat de marile Universitati de prestigiu.

Acesta lentila Ambra are capacitatea de a neutraliza aproximativ 65% din lumina albastra emisa de orice tip de ecran digital. O cantitate destul de mare, mai ales daca ne raportam la alte branduri de ochelari pentru calculator, care ofera o protectie de aproape 30%.

Acesta protectie ridicata vine si cu un filtru de culoare, aspect firesc. Lentila are o culoare galbuie, dar si o putere dioptrica de +0.2. Acesta putere dioptrica este si ea inscrisa in patentul Gunnar si care nu afecteaza ochii in niciun fel, dar care ofera un plus de focus si concentrare atunci cand lucrezi la calculator. Acest aspect a fost demonstrate si el in cadrul unor cercetari ample realizate de specialisti din domeniul medical.