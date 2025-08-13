M5 MacBook Pro ar veni abia în 2026. Ming-Chi Kuo temperează așteptările pentru 2025

Potrivit 9to5Mac, analistul Ming-Chi Kuo estimează că MacBook Pro cu M5 în variantă de top va fi un produs pentru 2026, nu pentru finalul lui 2025 cum mulți sperau. Apple obișnuia să lanseze actualizări de MacBook Pro spre toamnă, dar de data aceasta scenariul pare să se schimbe. Informația se potrivește cu ce a tot relatat și Mark Gurman de la Bloomberg, ceea ce reduce și mai mult șansele unei prezentări noi în 2025.

În nota sa de cercetare, Kuo vorbește în principal despre A20 pentru iPhone 18 și despre furnizori, dar strecoară un detaliu cheie: în 2026 ar apărea un MacBook cu procesor M5 de nivel înalt. Formularea contează. În gama Apple, cipurile high-end ajung de regulă în MacBook Pro, în timp ce MacBook Air folosește versiunile standard. Pe această logică, M5-ul „de vârf” ar descrie noile MacBook Pro, iar un M5 „simplu” ar putea ajunge mai devreme pe MacBook Air, cu un orizont de început de 2026. Tot Kuo indică și că M5, ca generație, ar debuta în toamnă pe noul iPad Pro, astfel că întârzierea nu ar afecta întreaga familie de cipuri, ci mai ales variantele Pro și Max pentru laptopuri.

Despre cauze, scenariul tehnic rămâne pe masă. Apple ar putea avea de rezolvat probleme specifice pentru producția versiunilor de top ale M5, lucru plauzibil când urci frecvențe, nuclee și TDP pe un design care trebuie să rămână rece și silențios într-un șasiu subțire. O altă pistă este una strategică: sincronizarea lansării cu un nou monitor extern Apple, zvon aflat de ceva timp în discuție. O astfel de pereche ar crea o poveste comercială mai puternică pentru publicul profesional, dar ar împinge inevitabil calendarul.

Dacă ne uităm la ritmul Apple din ultimii ani, pauzele prelungite pe segmentul Pro apar de obicei când compania schimbă generații sau reașază poziționarea între Air și Pro. Și alți producători au preferat, în trecut, să întârzie vârful de gamă până când versiunea „mare” a procesorului era gata, tocmai pentru a evita un update minor care nu convinge publicul țintă. Exact asta pare să se întâmple și aici: mai bine un Pro nou când „Pro-ul” din M5 e cu adevărat matur.

Ce înseamnă pentru utilizatorii din România

Pentru cei care priveau toamna 2025 drept momentul oportun pentru upgrade, planul merită recalibrat. Dacă aveți nevoie de un laptop de lucru în următoarele luni, e realist să luați în calcul modelele actuale sau să așteptați semnele din toamnă, când iPad Pro cu M5 ar trebui să ofere primul indiciu despre arhitectură, eficiență și performanța single-core. Acel reper va conta mult în a evalua cât de mare va fi saltul pe MacBook Pro cu M5 în 2026. Dacă fluxul vostru de lucru e mai degrabă orientat pe mobilitate și autonomie, un MacBook Air cu M5, preconizat pentru începutul lui 2026, ar putea bifa suficient de multe căsuțe, fără să mai așteptați ediția Pro.

Privind strict la piața locală, întârzierea are și un efect colateral: stabilizează prețurile modelelor aflate acum pe raft și prelungește fereastra în care acestea rămân „cele mai noi” în retailul românesc. Pentru companii, în special, asta înseamnă bugete mai previzibile în 2025, fără presiunea unui upgrade imediat. Pentru utilizatorii avansați, mesajul e simplu și pragmatic: urmăriți în toamnă ce poate M5 pe iPad Pro, setați așteptări realiste pentru 2026 și decideți în funcție de nevoi, nu de tradiția lansărilor anuale. În rest, semnalele dinspre Kuo și confirmările indirecte dinspre Bloomberg spun aceeași poveste: M5 MacBook Pro nu vine în 2025, iar răbdarea ar putea fi răsplătită abia în 2026, când „M5 de vârf” va fi gata să-și facă intrarea pe scena Pro.