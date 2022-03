Mac Studio și Studio Display sunt oficiale: Apple a anunțat ambele modele în timpul evenimentului Peek Performance -. Acesta din urmă este complementul ideal pentru primul, un cub realizat dintr-o singură extrudare de aluminiu care seamănă foarte mult cu Mac mini. Doar in linii insa, din moment ce performantele de profil foarte inalt necesita un volum intern inevitabil mai mare.

Mac Studio sosește pe piață cu două opțiuni posibile pe cip: existentul Apple Silicon M1 Max sau noul M1 Ultra, oficializat cu câteva minute mai devreme. Două produse foarte puternice care, a spus Apple, vor oferi lui Mac Studio puterea de care are nevoie pentru a-i servi pe cei pentru care performanța iMac și Mac mini nu este suficientă. Totul într-un produs cu un factor de formă compact, realizat cu atenția la materiale, finisaje și detalii tipice Apple, astfel încât Studio să fie nu doar un produs puternic, ci și ca de obicei un obiect care trebuie expus pe un birou și nu trebuie ascuns. din vedere.

Apple a optimizat domeniul fluxurilor de aer care vor trebui să permită Mac Studio-ului să mențină răcoarea necesară chiar și în condiții de stres. De asemenea, va fi mai voluminos decât un Mac mini, dar creșterea dimensională pare hotărât mai mică decât cea a performanței. Așa că designerii au studiat cu atenție fluxurile: aerul este atras de la baza Mac Studio, condus până la cip și expulzat de grila importantă din spate. Apple a precizat că sunt 2.000 de găuri prin care aerul cald iese din Mac, toate cu promisiunea de a nu plictisi utilizatorul cu coloane sonore neplăcute ale ventilatoarelor în mișcare.

Mac Studio cu M1 Ultra

La urma urmei, după cum am menționat, puterea cu siguranță nu lipsește. M1 Max este deja cunoscut: CPU cu 10 nuclee, până la 32 de nuclee pentru GPU și 64 GB de memorie unificată și 400 GBps de lățime de bandă a memoriei. M1 Ultra este o noutate, dar așa cum explicăm în articolul dedicat este, de fapt, unirea paralelă a două M1 Max: doar înmulțiți numerele anterioare cu două și obțineți cele mai importante din M1 Max. Atât de multe numere, la rece, care, totuși, ar putea să nu spună prea multe pentru unii.

Nicio problemă, pentru că Apple, ca de obicei, a răspândit procente uluitoare: un Mac Studio cu M1 Max are un procesor cu 50% mai rapid decât un Mac Pro cu Xeon cu 16 nuclee, în timp ce cu noul M1 Ultra ajunge cu 60% mai rapid. decât un Mac Pro cu Xeon cu 28 de nuclee. Și din nou, conform constatărilor Apple, cu M1 Ultra, procesorul este de 3,8 ori mai rapid decât iMac cu 10 nuclee Core-i9 și cu 90% mai multe performanțe decât un Mac Pro cu 16 nuclee Xeon.

Cu de două ori mai multe motoare în motorul media – spune Apple cu mândrie – M1 Ultra acceptă până la 18 fluxuri de videoclipuri 8K ProRes 422: niciun alt computer personal nu poate.

Ca și în cazul celorlalte produse oficializate în această seară la Peek Performance, Apple a pus accent pe respectarea mediului. Mac Studio trebuie, de asemenea, să facă și își face, potrivit Apple, rolul său în gama Apple: estimările de laborator vorbesc despre 1.000 kWh de energie pe an mai puțin decât un PC desktop de ultimă generație; in plus, magnetii folosesc 100% pamanturi rare reciclate si se recupereaza si tabla folosita pentru placa logica principala.

Mac Studio Display

Apple a introdus Studio Display ca complement ideal pentru Mac Studio și s-ar putea să-ți vină în minte foarte scumpul Pro Display XDR din 2019. Nimic comparabil, cu excepția sticlei în nano-textură (dacă ai ales-o, amintește-ți să adaugi cârpa ): Studio Display nu este doar un monitor, ci un instrument complet cu camera de 12 MP cu unghi ultra larg si incadrare automata, cu trei microfoane si sase difuzoare cu audio spatial integrat.

Lăsând deoparte sticla antireflex sau nanotextură, nu există prea multe de unde alege la nivel tehnic. Studio Display este declinat în singura diagonală de 27 de inchi, are o rezoluție 5K (5.120 x 2.880 pixeli, 218 ppi), 600 nits de luminozitate maximă (ceea ce pentru un produs destinat unui mediu închis nu este deloc mult), True Tone tehnologie și suport pentru gama de culori DCI-P3. Pe suprafața din spate există un Thunderbolt 3 (cu încărcare de 96 de wați) și 3 porturi USB-C (până la 10 Gbps).

Vine cu un suport reglabil în înclinare (între -5 și 25 de grade) sau cu un adaptor VESA de 100 x 100 mm la același preț, sau cu suport reglabil și pe înălțime (pentru aproximativ 500 de euro în plus). Greutate maxima de 7,7 kg, in functie de configuratie.

DISPONIBILITATE SI PRETURI

Mac Studio și Studio Display pot fi deja precomandate pe portalul Apple (in vest), în timp ce disponibilitatea reală a ambelor este stabilită pentru 18 martie. Lista de preturi pentru vest:

Mac Studio

cu M1 Max – 2.349 euro

cu M1 Ultra – 4.649 euro

Apple Studio Display