MacBook 2020: data lansării, prețul, specificațiile și zvonurile

MacBook 2020 – Au trecut câteva luni de când am auzit despre un nou MacBook de 12 inch, bazat pe o arhitectură ARM și care ar apărea în catalogul Apple, înainte de sfârșitul anului 2020. Prin urmare, evenimentul One More Thing , organizat de către compania din Cupertino și care va avea loc practic pe 10 noiembrie, ar putea constitui o fereastră oficială de lansare.

Cel puțin, asta este ceea ce speră majoritatea adepților brandului dar si analiștii. O mare parte din această emoție provine din zvonul că viitorul MacBook din 2020 va livra un procesor Bionic A14X, presupusul procesor ARM de la Apple. Compania urmează să dezvăluie o nouă gamă de computere la ultima sa întâlnire de toamnă si probabil ultima din 2020 (după ce a dezvăluit iPhone 12 , Apple Watch 6 sau iPad Air 4 în cele anterioare), este posibil ca MacBook-ul de 12 inch sa fie primul laptop care este echipat cu cipul de acasă de la Apple.

Așteptat anterior în seria populară din 2019, MacBook-ul de 12 inci de astăzi este un candidat bun pentru a obține A14X. Pentru început, este deja un laptop poziționat pentru a viza profesioniștii care nu au neapărat nevoie de cel mai puternic laptop de pe piață, cu condiția să aibă unul fiabil, funcțional și ușor mobil.

Și pentru că noul cip pretinde că oferă o durată de viață a bateriei de 15-20 de ore la o singură încărcare, MacBook-ul de 12 inci este dispozitivul perfect pentru a vă bucura de o productivitate extinsă. Iată ce știm, până acum, despre acest mini-laptop care generează multiple discuții.

MacBook-ul de 12 inci (2020) în rezumat

Ce este asta? Noul model MacBook, cu ecran de 12 inch

Noul model MacBook, cu ecran de 12 inch Când va fi lansat? Ar putea fi anunțat pe 10 noiembrie 2020

Ar putea fi anunțat pe 10 noiembrie 2020 Cat va costa? Cu puțin noroc, in jur de 1.299 €

MacBook de 12 inch (2020), data și prețul lansării

Așteptăm ca Apple să anunțe noul MacBook de 12 inci echipat cu un procesor A14X, la viitorul eveniment virtual din 10 noiembrie (care se întâmplă și în ziua lansării Xbox Series X ).

Nu știm nimic specific despre prețul MacBook-ului menționat, dar unul dintre principalele motive pentru care Apple a decis să producă propriile procesoare, în loc să se bazeze pe Intel sau AMD, a fost să scadă prețul computerelor sale. Așadar, există motive să sperăm că un nou MacBook de 12 inci echipat cu cipul intern Apple va costa mai puțin decât actualul MacBook Pro de 13 inci , care începe de la 1.499 €.

Ar putea scădea prețurile sub marca de 1.300 €? Acest lucru este cu totul posibil atunci când considerați că cel mai recent MacBook Air începe de la 1.199 USD.

Răspuns probabil și oficial pe 10 noiembrie, în cadrul conferinței One More Thing, care va începe la ora 20:00 (ora din romania).

Noul MacBook 2020: Ce ar trebuii sa vedem?

Un procesor revoluționar Apple

Mai mult decât orice, vrem să vedem noul procesor Apple A14X în acțiune. Cu siguranță nu ne așteptăm să fie cel mai rapid procesor disponibil pe piață – deoarece ar trebui să alimenteze și următorul iPad Pro așteptat în 2021, nu credem că puterea acestuia va rivaliza cu cea a procesoarelor incluse în cele mai bune laptop-uri din jur.

Cipul A14X ar face totuși posibilă încorporarea celor mai exigente sisteme de operare macOS și Windows; ca atare, merită toată curiozitatea noastră.

MacBook mai ieftin

Una dintre cele mai mari avantaje ale Apple în producerea propriului procesor este independența față de Intel și AMD și, prin urmare, economiile reale de scară în ceea ce privește costurile De fabricație. Acestea ar trebui să aibă repercusiuni asupra prețului final (și, desigur, asupra marjelor companiei). Și ne-ar plăcea o scădere substanțială a prețurilor care ar duce la un număr mai mare de membri în ecosistemul Apple.

Durată de viață îmbunătățită a bateriei

Dacă Apple integrează A14X în MacBook-ul său de 12 inci, durata de viață a bateriei ar trebui să aibă o îmbunătățire substanțială față de generațiile anterioare, mergând până la 15-20 de ore cu o singură încărcare. Ceea ce ar dubla performanța MacBook Air.