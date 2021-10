MacBook Pro de 14 inch pret si specificatii, Apple a venit cu al doilea eveniment din acest an. Noua versiune a procesorului M1, despre care se vorbește de mult, și AirPod-urile, despre care nu am mai văzut un model nou de ceva vreme, au fost actualizate. Ce oferă MacBook-ul de 14 inci cu procesor M1 Pro, care este destul de bun în comparație cu versiunea M1 anterioară? Iată specificatiile și pretul.

MacBook Pro de 14 inch pret

MacBook Pro de 14 inch, este deja disponibil pe site-ul oficial Apple din America cu pretul de 1,999 Dolari, ideea este ca in Romania va fi distribuit cu adaos de TVA + convertirea in Euro apoi in lei, este imposibil sa spunem chiar acum la ce pret va fi vandut, totusi, vom actualiza acest articol cand vom avea noi informatii.

Apple a mai anuntat azi si MacBook Pro de 16 inch, procesoarele Apple M1 Pro si M1 Max de asemenea si castile AirPods 3.

Specificații MacBook Pro de 14 inci cu procesor M1 Pro

Procesorul pentru MacBook Pro de 14 inch cu 8 nuclee oferă performanțe de până la 3,7 ori mai rapide, făcând utilizatorii să zâmbească, iar grafica este furnizată de unitatea grafică cu 16 nuclee. Cu toate acestea, diferența importantă vine aici în punctul inteligenței artificiale. Astfel, de până la 11 ori mai rapidă învățare automată, până la 21 de ore de viață a bateriei și până la 13 ori mai rapidă performanță grafică, dar aceste date variază în funcție de configurația dispozitivului.

Apple a declarat că cipul M1 Pro de 5 nm are cea mai rapidă placă grafică integrată din lume, cu un procesor grafic cu 16 nuclee capabil să proceseze 33,7 trilioane de operații pe secundă. Mult așteptatul suport MagSafe, port HDMI și card SD a venit în noul model MacBook Pro. Cu acest procesor, Apple oferă utilizatorilor o lățime de bandă de memorie de peste 200 GBps și suport pentru două ecrane externe. Cu toate acestea, poate fi necesar să așteptați ca sistemul de operare macOS Monterey să funcționeze eficient pentru majoritatea acestor suporturi.

Cu noul model, Apple a eliminat funcția Touch-Bar și a readus în schimb tastele funcționale. În același timp, Apple, care a făcut multe inovații la nivel de porturi, a revenit la portul MagSafe 3.

Cea mai importantă schimbare a noului MacBook Pro a fost crestătura. Da, ai auzit bine, MacBook Pro are o crestătură la fel ca iPhone. În plus, dispozitivul cu un ecran de 14,2 inci are un display Liquid Retina XDR. Noul MacBook Pro are, de asemenea, o rată de reîmprospătare a ecranului ProMotion de 120 Hz .

Noile MacBook Pro de 14 inci vin cu o nouă tehnologie de afișare LED mini. Apple a folosit tehnologia mini LED pentru prima dată în iPad Pro de 12,9 inci, pe care l-a anunțat la începutul acestui an. Cu toate acestea, mini-LED-ul are mii de LED-uri foarte mici în lumina de fundal . Această tehnologie este, de asemenea, similară cu OLED. Dar oferă raporturi de contrast mai mari și negru mai adânc, fără riscul de burn-in.

În timp ce crește performanța, Apple nu va ignora spațiul de stocare, deoarece vine cu stocare SSD de 512 GB la nivel de intrare. Noul MacBook Pro acceptă spațiu de stocare de până la 8 TB. Extinderea zonei de depozitare este o situație foarte pozitivă, dar este, de asemenea, adevărat că crește prețul de achiziție.

Cu macOS Monterey, dezvoltat pentru a profita din plin de potențialul procesorului M1 Pro, acesta oferă câștiguri imense de performanță. Atrage atenția prin caracteristicile sale de confidențialitate și cel mai bun nivel de securitate din clasă. Va ieși din cutie cu o baterie litiu-polimer încorporată de 70 wați-oră și un adaptor de alimentare USB-C de 67W . Cu toate acestea, desigur, această putere a bateriei variază în funcție de utilizarea personală.

SoC: M1 Pro cu 8-core și 14.core GPU; M1 Pro cu procesor cu 10 nuclee și GPU cu 14 nuclee; M1 Pro cu procesor cu 10 nuclee și GPU cu 16 nuclee; M1 Max cu procesor cu 10 nuclee și GPU cu 24 de nuclee; o M1 Max cu procesor cu 10 nuclee și GPU cu 32 de nuclee

Ecran : 14,2 „(diagonală) Liquid Retina XDR; rezoluție nativă 3024×1964 la 254 pixeli pe inch.XDR (Extreme Dynamic Range). Luminozitate constantă (ecran complet) până la 1000 de niți, luminozitate maximă de 1600 de niți. Contrast 1.000.000: 1. 1 miliard de culori, gamă largă de culori (P3), tehnologie True Tone, tehnologie ProMotion cu rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120Hz (rate de reîmprospătare fixe: 47.95Hz, 48.00Hz, 50.00Hz, 59.94Hz, 60.00Hz).

Drept urmare, Apple a dat și noi indicii despre viitor pe computerele MacBook. Este posibil să vedem crestătura și noile procesoare M1 în modelul MacBook Air pe care le vom vedea în viitor. Ce parere ai despre MacBook Pro de 14 inch Pret?