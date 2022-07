Magazinul care iti ofera toate accesoriile GSM de care ai nevoie

Achizitia unui nou dispozitiv reprezinta mereu o decizie importanta pentru orice persoana, fie ca vorbim despre un smartphone, ceas inteligent, laptop, casti sau orice altceva, cele de calitate sau care ofera o configuratie de top avand si preturi pe masura. Si de asemenea, nu toate vin la pachet si cu accesoriile necesare, asa cum ar fi cazul unui smartphone, pentru care trebuie sa cautam separat o husa, o folie pentur ecran sau o pereche de casti.

Astfel, magazinele de accesorii GSM sunt la fel de necesare ca si inainte, punand la dispozitia utilizatorilor diverse tipuri de produse, asa cum o fac si cei de la Toz Mobile, unul dintre cele mai complete magazine de accesorii de acest tip, care ne ofera produse de orice tip, atat pentru dispozitivele mobile cat si pentru laptopuri, unitati PC si nu numai. Brand-urile si producatorii pe care ii gasim aici sunt foarte variati si asfel, la preturi foarte accesibile, ne putem achizitiona tot ceea ce avem nevoie.

Luand ca si exemplu un smartphone, poate ca in prezent cel mai comun si utilizat dispozitiv, de persoanele de toate varstele, aceasta poate avea numeroase aaccesorii: husa, folie de ecran, folie full body, casti, cablu de incarcare, incarcator, chiar un pop socket si multe altele, in functie si de modelul telefonului, existand cele la care se pot atasa camere foto, baterii externe sau boxe de mici dimensiuni pentru a le mari si mai mult performantele.

Indispensabile sunt, dintre toate cele mai sus mentionate, incaractoarele, husele de protectie si foliile de protectie, acestea fiind foarte predispuse la zgarieturi si lovituri, mai ales daca vorbim despre cele ce au spatele din stica, care, desi din ce in ce mai rezistenta, inca poate fi sparta cu usurinta daca suntem neglijenti. Iar inclocuirea sa, chiar si in garantie, nu este o optiune la care si-ar dori cineva sa apeleze. Cat despre service-urile GSM, ei bine, preturile pot ajunge uneori la mai mult de jumatate din valoarea totala a unui telefon, fiind din nou, o alegere neinspirata. Astfel, este mult mai inteligent ca o data cu achizitia unui smartphone sa cumparam si o husa cel putin, pentru inceput. Asta pentru ca, in materia de incarcatoare, doar putine modele nu vin in ziua de azi fara acestea.

Husele de protectie pot fi realizate din mai multe mariale, cele mai comune dar si cele mai bune in ceea ce priveste absorbtia de socuri, fiind cele din silicon. Un aspect mai elegant il ofera cele din piele dar si cele din plastic, ce pot fi vopsite cu motive metalice, oferind telefonului un aspect deosebit dar care in acelasi timp, il pot face si mai greu si mai mare in dimensiuni, mai ales in grosime, aspect ce pentru unii utilizatori poate fi deranjant.

Pentru a satisface cerintele cat mai multor utilizatori, magazinul isi mareste in mod constanta gama de huse de protectie, avand la dispozitie acum modele pentru mai toti producatorii si pentru toate modelele de ultima generatie, seriile aparute in 2021 si 2022 dar si cele mai vechi, consacrate. Acestea pot fi vizualizate prin accesarea site-ului magazinului la link-ul https://www.tozmobile.ro/.

Ca si husele, si foliile de protectie ofera mai multa siguranta telefonului, ecranului acestuia mai bine spus. Acestea pot fi din sticla sau clasice, din plastic, printre alte modele disponibile. Pot fi antireflexie, anti soc sau care sa ofere cat mai multa intimitate, permitand doar utilizatorului care are telefonul in fata sa sa vada ce este pe ecran.

Lasand la o parte protectia unui smartphone dar ramanand la conceptul de siguranta, accesoriile auto sunt si ele foarte importante. Un suport pentru bord sau parbriz, incarcator autor, dispozitive hands-free, ne ajuta sa utilizam mai usor un smartphone, chiar si cand conducem. Un suport bun ne ajuta sa tinem telefonul indreptat in directia in care dorim, pentru sofer sau pentru pasageri iar cu o pereche de casti putem prelua sau realiza apeluri fara a fi nevoiti sa tinem telefonul in mana si sa ne luam atentia de la drum.

La Toz Mobile putem alege dintre numeroase modele de suporturi auto pentru telefonul inteligent: simple, cu incarcator integrat, cu suport pentru numarul de telefon, alaturi de altele, care ofera diverse posibilitati si sunt din ce in ce mai inovative. Alaturi de acestea, avem la dispozitie si numeroase modele de adaptoare, daca am avea nevoie de acestea, chiar daca cele mai comune porturi sunt cele USB, Type-C precum si cel ce se introduce la bricheta masinii dar si cel Micro-USB, prezent la modelele ceva mai vechi.

Ca si suporturile pentru masina, in magazin gasim si suporturi pentru bicicleta sau motocicleta, ce au sisteme puternice de prindere, care sa nu permita telefonului sa scape sau sa se miste, perfecte pentru cei ce prefera activitatile in aer liber si miscarea. Cum acestea sunt cele mai utilizate sisteme de navigatie in prezent, este clar ca si un suport pentru ele este indispensabil, multe firme de livrari, in interiorul oraselor, utilizand si bicicletele sau chiar trotinetele electrice ca si mijloace de transport datorita eficientei si versatilitatii lor.

In concluzie, avand la dispozitie un loc in care sa putem gasi toate accesoriile GSM de care am avea nevoie, pentru orice dispozitiv, este mult mai simplu sa ne achizitionam ceva potrivit nu doar nevoilor ci si preferintelor noastre, rapid, la preturi foart accesibile. Prin ofertele saptamanii alemagazinului, toti clientii au parte de reduceri subtantiale la anumite categorii de interes pentru acestia.