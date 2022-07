Magazinul tau poate prinde viata si in mediul online cu ajutorul Easy Cart

In ultimii ani, oamenii au renuntat la mersul fizic la cumparaturi in detrimentul celor online, din varii motive ce tin de confort, timp sau buget. De aceea tot mai multe afaceri incep sa isi deschida orizonturile si sa fie cat mai prezente si in aceasta arie, fapt ce le confera nenumarate avantaje de ordin economic si nu numai. Daca si tu detii un business pe care vrei sa il dezvolti si in online, insa te sperie faptul ca procedura ar putea fi mult prea complexa si costisitoare, platforma EasyCart este solutia. Acceseaza easycart.ro si descopera toate avantajele pe care ti le confera.

De ce sa alegi serviciile oferite de EasyCart?

Sa detii un business de succes care nu este exploatat la maxim si in mediul online poate fi o greseala de abordare care sa te impiedice din a-ti creste considerabil veniturile. EasyCart te ajuta sa testezi cum iti poate schimba traiectoria aceasta schimbare si iti va demonstra ca este cea mai buna alegere pe care poti sa o faci pentru a-ti amplifica afacerea pe toate planurile.

Solutie potrivita pentru orice domeniu de activitate

Indiferent de tipul afacerii pe care il ai, EasyCart are solutia ideala pentru tine. Fie ca vinzi produse de beauty, cosmetice, elemente de design, haine si accesorii, produse naturiste sau medicale, o vei putea face la nivel profesionist in cel mai scurt timp.

Poti vizualiza de la inceput felul in care va arata site-ul tau de vanzari

Pentru ca ne dorim sa consolidam relatii mutual benefice si transparente, iti propunem inca de la inceput mai multe variante de design, pentru ca rezultatul final sa indeplineasca si cele mai inalte asteptari. Mai mult decat atat, ai posibilitatea sa analizezi si proiecte demo consolidate de EasyCart pentru a-l putea alege pe acela care are cea mai mare putere de atractie pentru potentiali clienti.

Interfata simpla si eficienta

Un client care face cumparaturi online va fi atras mereu de cea mai rapida si facila optiune. De aceea ai nevoie de un site care sa beneficieze de o viteza ridicata, in timp ce gaseste cu minim de efort toate informatiile pe care le cauta. EasyCart iti propune cel mai bun magazin online pentru afacerea ta, care sa te ajute nu doar sa castigi mai mut trafic si conversii, ci iti faciliteaza si administrarea sau demararea de campanii proportionale si implementarea unor instrumente de marketing cat mai ofertante.

Beneficiezi de pachete promotionale, adaptate nevoilor tale

Si din punct de vedere financiar avantajele sunt evidente. Avem conturate patru pachete standard, care cuprind cele mai importante aspecte pe care site-ul tau trebuie sa le indeplineasca. In functie de ceea ce iti doresti, dar si de complexitatea rezultatului final vizat, vei putea alege dintre variantele de 499, 799 sau 1299 de lei lunar, plus TVA. De asemenea, exista si optiunea de configurare a unui pachet la cerere, pentru aceia dintre voi care detin o afacere mai speciala sau care are nevoie de anumite specificatii suplimentare.

Cere opinia unui specialist

Daca vrei sa ai parte de cea mai buna decizie pentru tine si afacerea ta, un consultant este mereu la dispozitia ta pentru a-ti oferi cele mai pretioase informatii. El te va ajuta sa depistezi care sunt metodele prin care poti sa fructifici vanzarile, dar sa alegi si varianta cea mai potrivita dintre cele pe care le ai la dispozitie la EasyCart. In acest mod esti sigur ca platesti pretul corect pentru o facilitate care te va ajuta sa te dezvolti pe termen lung, sa vinzi produsele pe care le doresti si care iti va multumi pe deplin clientii.