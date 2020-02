Mai aveti iPhone 6s? Cat de rapid este in comparatie cu iPhone 11 Pro

IPhone 6s și 6s Plus au fost smartphone-uri cu adevărat populare, iar Apple le-a vândut până acum aproximativ un an și jumătate. Există o mulțime de clienți care încă utilizează dispozitivele, dar cu procesoare A9 din 2015 încep să-și arate vârsta (fără să mai vorbim de accelerarea performanței bateriei). Dacă sunteți curios cât de rapid va fi comparat un nou iPhone cu iPhone 6s, verificați cel mai recent test de viteză dintre iPhone 6s si iPhone 11Pro.

Apple a lansat iPhone 6s și 6s Plus în septembrie 2015 și este a doua generație a schimbării de design pentru Apple de la iPhone 5 / 5s si pentru ca a oferit unui iPhone cu ecran mai mare cu 6s Plus, acestea au fost extrem de populare. 6s și 6s Plus au rămas chiar și cele mai folosite iPhone-uri din 2018.

Apple a întrerupt oficial productia pentru aceste telefoane în septembrie 2018, deși 6s / 6s Plus sunt încă disponibile de la comercianții terți. Cea mai recentă versiune de software Apple, iOS 13 este compatibilă cu 6s.

Dacă mai aveți sau utilizați un iPhone 6s, probabil că ați observat că performanțele se încetinesc de-a lungul anilor, mai ales că bateria se degradează și accelerarea performanței începe sa se deterioreze.

Așadar, pentru toată lumea care se întreabă care este diferența dintre iPhone 6s și 11 Pro, YouTuber-ul PhoneBuff a pus mâna pe aceste doua telefoane pentru a le testa.

Țineți cont de faptul că acesta a fost un iPhone 6s nou (baterie nouă) iPhone 11 Pro este probabil chiar mai rapid decât rezultatele de mai jos.

Și ca întotdeauna, testele de viteză nu sunt replici exacte a ceea ce veți vedea în utilizarea vieții reale, dar sunt un proxy frumos pentru a vă face o idee.

Cât de rapid este iPhone 11 Pro in comparatie cu iPhone 6s?

IPhone 6s a durat aproape 5 minute pentru a finaliza același test pe care l-a gestionat iPhone 11 Pro în 2 minute și 41 de secunde. În comparație cu un iPhone 6s folosit, iPhone 11 Pro este probabil cu 2x mai rapid.

În mod special, cu același chipset A13, iPhone 11 ar putea oferi îmbunătățiri relative similare ca 11 Pro.

Consultați testul de viteză complet de mai jos: