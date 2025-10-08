Mamele care alăptează pot sau nu să consume cafea?

Potrivit unor studii dedicate acestui subiect, donsumul de cofeină poate afecta bebelușul doar dacă mama o consumă în cantități mari, adică mai mult de 750 ml de astfel de băutură pe zi, dar uneori medicii spun că o ceașcă – două de cafea pe zi sunt permise atât în sarcină, cât și în alăptare. Totuși, cel mai bine discută cu medicul tău dacă ai nevoie sau nu de acest stimulent.

Ești mămică, așa că nu mai este nevoie să-ți spunem că alăptarea la sân este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le poți trăi alături de bebelușul tău. Cu toate acestea, succesul alăptării depinde în mare măsură de alimentația mamei. Dacă ai doar puțină grijă la meniul tău zilnic, vei avea parte de o lactație sporită, calitatea laptelui va fi mult îmbunătățită, ceea ce automat va duce la o stare de sănătate bună a celui mic. Mai mult decât oricând, acum trebuie să ai grijă să consumi alimentele potrivite și să eviți alimentele ce pot provoca alergii sau pot suprasolicita stomacul bebelușului tău. Multe voci sunt de părere că și cafeaua s-ar afla pe această listă cu alimente interzise. Dar oare este sau nu adevărat? Vom încerca, în rândurile de mai jos, să-ți venim în ajutor și să-ți dăm unele sugestii despre cum ar trebui să procedezi.

Discută cu medicul tău dacă ai voie sau nu

Cafeaua de la Kafferoma este plină de savoare și de gust

Dacă adori cafeaua o faci nu doar pentru gustul ei unic, plin de savoare, ci și pentru micul ritual care îți face diminețile mai bune. După ce inspiri aroma unei cafele de calitate, parcă și ziua nu mai pare atât de grea, chiar dacă ai poate o mulțime de treburi de făcut. Cu atât mai mult acum, că ești mămică. Chiar și în condițiile în care medicul ți-a interzis acest răsfăț, nicio problemă, pentru că există Kafferoma. Este vorba despre un magazin online de unde poți cumpăra cafea decofeinizată atât de aromată, încât ai să uiți că nu este vorba de una… normală.

Din iubirea pentru cafea a apărut Kafferoma

Sub numele de Kafferoma se regăsește un magazin online din Petrești, Alba, care a fost înființat în urmă cu aproximativ 10 ani de zile. Cei care stau în spatele acestei afaceri iubesc la fel de mult ca și tine cafeaua, cea de calitate, așa că au decis să dezvolte un business pentru cafegii. Sunt specializați în vânzarea de cafea, capsule de cafea, paduri ese44, paduri Senseo, băuturi instant și cafea instant.

Locul unde găsești mereu cea mai bună cafea

Sunt multe locațiile fizice sau virtuale unde ți se promite că vei savura cea mai bună cafea. Pe unele dintre ele le-ai testat și tu, iar rezultatul nu a fost chiar cel dorit de tine. Cu atât mai mult ești interesată acum de un magazin bun, de unde poți cumpăra cafea delicioasă. Ei bine, cu Kafferoma, căutările tale s-au încheiat, pentru că ai găsit exact ceea ce îți doreai.

Cafea italiană, de bună calitate

Echipa de la Kafferoma aduce pentru clienții săi cafea din Italia, iar toți cei care iubesc această licoare știu cât de pretențioși sunt locuitorii din ”Cizmă” atunci când vine vorba despre gustul acesteia. La o simplă vizită pe site nu ai cum să nu remarci portofoliul generos, care numără mai bine de 1.500 de produse, grupate în cadrul unui catalog. În acest fel, vei putea să găsești mult mai ușor aromele și tipurile de cafea care răspund cel mai bine cerințelor tale. Nu contează dacă ești în căutarea unor cafele intense și aromate sau cele mai lejere, dacă vrei să cumperi capsule de cafea, ori poate paduri ese44 și paduri Senseo.

Un bun serviciu cu clienții, pus la dispoziția ta

La Kafferoma se pune accent nu doar pe gustul aparte al cafelei, ci și pe profesionalism și calitate, precum și pe un foarte bun serviciu cu clienții. Nu ezita și întreabă-i tot ce ți-e neclar, și vor fi mai mult decât bucuroși să te servească și să îți răspundă la tot.

Bucură-te de alăptat, dar și de cafea bună

Cel mai bine, atunci când alăptezi, este să fii atentă la semnalele pe care ți le trimite copilul. Dacă totul este bine, încearcă să te relaxezi și să te vucuri de aceste momente petrecute împreună. Alăptarea este un dar pe care îl poți face copilului, și aceste momente sunt cu adevărat, unice, iar o ceașcă de cafea de la Kafferoma, fie ea și decofeinizată, le face speciale.