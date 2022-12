Calatoriile cu rulota iti ofera o senzatie de libertate unica, pe care ajungi sa o iubesti inca de la prima experienta de acest fel. Poti sa mergi in orice loc doresti, fara a mai depinde de orarele trenurilor si avioanelor sau de conditiile de cazare din hoteluri si pensiuni.

Poti sa refaci contactul cu natura, pierdut de majoritatea celor care lucreaza si locuiesc in marile orase. Te vei bucura de privelisti deosebite si, daca investesti in echipamentele potrivite, vei avea parte si de un confort desavarsit, cu nimic mai prejos decat cel oferit de unitatile de cazare scumpe.

In Romania exista numeroase locuri in care poti sa mergi cu rulota in conditii excelente. Ele sunt situate in apropierea unor obiective turistice deosebite, precum Muntii Ceahlau, Castelul Bran, Parcul National Bucegi si Piatra Craiului, Cheile Turzii sau Poiana Marului. Acestora li se adauga si destinatiile din alte tari, la fel de atragatoare.

Indiferent unde alegi sa calatoresti, trebuie sa te pregatesti temeinic si sa acorzi atentie tuturor dotarilor menite sa iti asigure confortul. Printre acestea se afla si diferite modele de marchize rulote. Cu ajutorul lor, poti sa prelungesti spatiul pe care il ai la dispozitie, indiferent de locul in care te afli, de anotimp sau de conditiile meteorologice. Astfel, gradul tau de independenta creste considerabil.

Care sunt cele mai apreciate marchize pentru rulote?

Unul dintre produsele de care toti calatorii se declara multumiti este marchiza Fiamma Caravanstore Royal Blue, care ofera posibilitatea de instalare rapida pe sina pentru cort a rulotei, cu ajutorul snurului de fixare. De asemenea, este apreciat faptul ca poate fi rulata in ambele directii. Usoara si compacta, marchiza are urmatoarele dimensiuni: o lungime de 264 de centimetri si o latime de extensie de 225 de centimetri, oferind astfel un spatiu suplimentar mai mult decat generos pentru a savura o cafea sau o gustare in natura. Culoarea Royal Blue este iubita de majoritatea utilizatorilor, iar printre avantajele acestui model de marchize pentru rulote este remarcat si faptul ca produsul nu face cute nici atunci cand este tinut inchis pentru perioade indelungate de timp.

Pentru cei care calatoresc in numar mai mare, sunt disponibile marchize pentru rulote cu dimensiuni inca si mai generoase. De exemplu, marchiza Mauritius are 300 pe 460 de centimetri. Instalarea ei se realizeaza cu usurinta, datorita unor stalpi de tip pop-up, a unor snururi de tensionare si a unor ventuze. Poliesterul folosit are proprietati impermeabile, astfel incat ofera o protectie desavarsita. Pentru a asigura un plus de confort, ambele laturi sunt pivotante si pot fi orientate la unghiuri diferite, in functie de inaltimea la care se afla soarele si de unghiul format de razele acestuia, la diferite ore ale zilei.

Copertina Playa are o greutate de 6 kilograme si dimensiunile de 325 pe 220 de centimetri. Este o constructie usoara, cu stalpi din fibra de sticla si are ferestre laterale de mari dimensiuni. Se remarca, de asemenea, prin asamblarea si demontarea rapide.

Cu astfel de marchize rulote, poti sa te bucuri in acelasi timp de aventura si de conditii confortabile!