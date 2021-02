Conform anunturilor oficiale, scolile s-au redeschis din data de 8 februarie. Desi pandemia a dus la necesitatea efectuarii orelor de acasa, acum masurile de protectie nu mai sunt la fel de restrictive si copiii se pot intoarce la desfasurarea activitatilor in mod normal.

Acest eveniment a luat multi parinti pe nepregatite, insa organizarea poate fi efectuata intr-un mod mai eficient achizitionand un vestiar metalic scolar. Iata de ce este nevoie de o asemenea piesa de mobilier si care sunt caracteristicile sale!

Cei mici prefera sa invete cand sunt influentati de mediul exterior

Pe biroul copilului tau sunt amestecate caietele si cartile? In acest caz, motivatia sa pentru a invata la ore se pierde repede. Indiferent ca trebuie sa scrie o tema sau sa citeasca inainte de un test, o astfel de sarcina necesita un efort mental si multi dintre cei mici aleg sa nu faca nimic atunci cand se simt coplesiti de materii. Pe de alta parte, un spatiu de depozitare adecvat elimina problema dezordinii.

Poti investi intr-un mobilier din lemn, insa metalul este un material mai rezistent si este disponibil la preturi similare. Spre exemplu, un vestiar metalic cu 2 usi are pretul de doar 582,25 lei cu TVA inclus.

De asemenea, acesta se afla in stare complet asamblata. Astfel, nu mai este nevoie sa angajezi pe cineva care sa se ocupe de aceasta etapa. Un alt avantaj pe care-l ai la dispozitie este garantia produsului. Aceasta ramane valabila 2 ani de zile din momentul in care ai efectuat achizitia si te ajuta sa treci peste situatiile neprevazute mai usor.

Vestiarele metalice dispun de mult spatiu liber

Un model cu dimensiunile de 700x500x1800 mm contine 4 compartimente, care permit separarea materialelor didactice intr-un mod mai simplu. Acest vestiar are structura exterioara realizata din tabla de otel profilata de prima calitate si cu o grosime de 0,6 mm. Usile sale sunt dublu ranforsate, fiind dotate cu gauri de ventilatie in partea inferioara si cea superioara. Acestea permit patrunderea aerului si impiedica formarea bacteriilor in interior.

Nervurile longitudinale amplasate pe lateralele acestui vestiar metalic permit o rigidizare sporita, iar perimetrul frontal este rotunjit si are raza de 6mm. Daca vrei sa aranjezi obiectele, este recomandat sa achizitionezi bibliorafturi si sa le etichetezi.

Acestea au un aspect mai placut decat copertile obisnuite si ajuta pe oricine sa ajunga la materialele care-l intereseaza mai rapid. O alta optiune sunt mapele colorate din plastic, care pot fi sortate in functie de fiecare materie.

Mobilierul din metal este sigur

Majoritatea vestiarelor metalice au vopseaua rezistenta la coroziune conform normelor A.S.T.M.B. 117.64 cu revizuiri si sunt prevazute cu picioare de 15 cm, care permit curatarea spatiului din partea inferioara si evitarea ruginii.

O alta caracteristica comuna a vopselei este proprietatea de a fi ignifuga. Astfel, aceasta rezista la contactul cu focul si in cazul unui incendiu. Sistemul de inchidere cu care este prevazut un vestiar metalic este adesea cel clasic, cu 2 chei.

La cerere, se poate monta un maner prevazut cu gaura pentru lacat, maner antiefractie sau maner cu inchidere din doua miscari. Unele modele prezinta inclusiv posibilitatea de a instala inchiderea cu cifru mecanic sau electronic, prin moneda si in 3 puncte.

Acestea sunt insotite de o cheie Master, care poate fi utilizata pentru deschiderea tuturor compartimentelor. O alta dotare suplimentara utila este reprezentata de usile din HPL cu grosimea de 8 mm si cele din MDF, cu grosimea de 18 mm.

De unde sa cumperi un vestiar metalic scolar?

Pe piata exista multe branduri care comercializeaza mobilier din metal. Totusi, pentru a achizitiona un model de calitate, este recomandat sa apelezi la un magazin online cu experienta in domeniu, asa cum este si officeclass.ro. Aici gasesti produse de birotica si papetarie la preturi accesibile!