Mașini electrice 2021 lansate in Romania – Piața mașinilor electrice crește rapid în Romania, datorită atât stimulentelor, cât și propunerilor producătorilor care cresc din ce în ce mai mult. În 2020, au sosit multe modele noi care vor fi printre protagoniștii acestui sector în 2021, împreună cu noile mașini electrice alimentate cu baterii care vor debuta în următoarele câteva luni.

Apropo de stimulente, Guvernul ofera 10.000 de euro, adica aproximativ 45.000 de lei și, de asemenea, puteti fi scutiti de la plata anumitor taxe, vom face un articol mult mai elaborat pe acest subiect in curand.

Masini electrice 2021 in Romania

Mai jos avem o lista completă a mașinilor de pe piața din Romania si Europa și a celor deja anunțate care vor ajunge în cursul anului 2021. Pentru fiecare dintre ele oferim o mini fișă tehnică cu detalii despre motor, baterie, autonomie și preț. Toate informațiile vor fi actualizate atunci când diferiții producători anunță noi modele sau mai multe detalii despre cele existente, asta daca acest articol prezinta interes pentru dumneavoastra.

AUDI E-TRON

Audi e-tron este un SUV electric caracterizat de un confort deosebit și o mulțime de tehnologie. Propulsorul său are două motoare electrice capabile să furnizeze o putere maximă de 408 CP / 300 kW (modul Boost). Masina are un pachet de acumulatori de 95 kWh si oferă pana la 436 km în conformitate cu ciclul WLTP de omologare.

Multă tehnologie la bord, datorită unui sistem avansat de infotainment și prezenței multor sisteme de ajutor la conducere. Audi e-tron este disponibil și într-o versiune cu 313 CP / 230 kW și o baterie de 71 kWh . Autonomie de 300 Km. Începe de la 85.950 euro și respectiv 73.200 euro.

AUDI E-TRON SPORTBACK

Audi e-tron Sportback este versiunea în stil coupé a SUV-ului electric din casa celor 4 inele. Sunt disponibile două versiuni. Primul cu motor dublu de 300 kW (408 CP) cu cuplu de 664 Nm și al doilea cu motor dublu de 230 kW (313 CP) cu cuplu de 540 Nm. Diferențele sunt și la baterie (95 și 71 kWh) și în încărcare rapidă: 150 kW și respectiv 120 kW. Autonomie până la 446 Km și până la 347 Km.

Evident, există un echipament tehnologic bogat printre care se remarcă sistemele Audi ADAS . Instrumentare total digitală. Prețuri pentru Europa de la 88.250 de euro și de la 75.400 de euro.

AUDI E-TRON GT

Viitorul Audi e-tron GT este o mașină sport electrică care întruchipează toată pasiunea cu care marca germană proiectează și construiește mașini electrice. Debutul este programat pentru începutul anului 2021. Casa celor 4 inele nu a dorit încă să împărtășească nicio specificație tehnică. Se așteaptă ca această mașină sport electrică să împartă o parte bună din baza sa cu Porsche Taycan.

AUDI E-TRON S

Audi e-tron S este cel mai performant model din gama SUV electrice a mărcii germane. Se caracterizează, de fapt, prin faptul că are 3 motoare: două în spate și unul în față. Per total, sunt disponibili 503 CP (370 kW) (modul Boost) cu un cuplu de 973 Nm. Pentru a alimenta întrega masina avem o baterie de 95 kWh (86 kWh utilizabilă) capabilă să permită o autonomie de până la 364 km.

Tracțiunea este integrală cu vectorizarea cuplului electric. Apropo de prețuri, Audi e-tron S este oferit la 98.300 de euro pe piata din Europa.

AUDI E-TRON S SPORTBACK

Audi e-tron S Sportback este versiunea coupe a SUV-ului electric sportiv. Specificațiile acestei variante nu se modifică: 503 CP (370 kW) cu 973 Nm cuplu. Autonomia conform ciclului WLTP atinge 370 km datorită bateriei de 95 kWh (86 kWh utilizabil). Grupul de propulsie este format din propulsoare asincrone. În partea din față se află unitatea care acționează în mod normal puntea spate a lui Audi e-tron 55 quattro. Motorul mai mic al modelului e-tron 55 quattro, adaptat, este acum introdus în spate împreună cu o unitate soră.

AUDI Q4 E-TRON

Audi Q4 E-tron anticipează modelul de producție care va ajunge în 2021. În versiunea de top, Audi Q4 Sportback e-tron are un motor dublu de 306 CP (225 kW). Bateria, pe de altă parte, are o capacitate de 82 kWh și face posibilă o autonomie de peste 450 km. Mașina se sprijină pe platforma MEB și are o viteză maximă limitată la 180 km / h. Accelerarea de la 0 la 100 km / h durează 6,3 secunde.

Fără informații, pentru moment, despre prețurile oficiale.

AUDI Q4 E-TRON SPORTBACK

Varianta Sportback a lui Audi Q4 E-tron se remarcă prin dinamismul și eleganța care sunt elemente tipice ale cupeului SUV al mărcii germane. Linia acoperișului este conectată la stâlpii din spate puternic înclinați și, colțul inferior al geamurilor, se varsă în spoiler. Această formă face ca Sportback să arate mai lung decât Audi Q4 e-tron. Specificațiile tehnice, pe de altă parte, sunt aceleași.

Din nou, nu există mențiuni cu privire la prețurile care vor fi oferite publicului.

BMW I3

BMW i3 , disponibil și în versiunea i3S mai sportivă, are un acumulator de 120 Ah egal cu 42,2 kWh . Datorită acestei baterii, mașina electrică germană promite 310-285 km de autonomie conform ciclului de omologare WLTP. Cu toate acestea, BMW garantează clienților săi posibilitatea de a călători întotdeauna 260 km într-un mediu urban.

Motorul are 170 CP (125 kW) la BMW i3 și 184 CP (135 kW) la i3S. Varianta REX cu un motor termic mic pentru reîncărcarea acumulatorului nu mai este disponibilă. Prețuri începând de la 40.600 euro (i3) și de la 44.400 euro (i3S).

BMW IX3

BMW iX3 este un SUV electric echipat cu sistemul eDrive de a cincea generație. Vorbind despre propulsie, există un singur motor electric capabil să furnizeze 210 kW / 286 CP și un cuplu maxim de 400 Nm. Pentru a alimenta întregul, o baterie de 80 kWh (74 kWh utilizabilă) compusă din 188 celule prismatice care este capabil să ofere o autonomie de până la 460 km în funcție de ciclul WLTP.

Viteza maximă este limitată electronic la 180 km / h. Pentru a ajunge de la 0 la 100 km / h, sunt suficiente 6,8 secunde. Apropo de prețuri, în Europa pleacă de la 69.900 de euro.

BMW IX

BMW iX este un SAV (Sports Activity Vehicle) pe baterie pe care se bazează puternic marca germană și pe care a turnat toate cele mai noi tehnologii dezvoltate în sectorul mașinilor electrice. Va ajunge pe piață spre sfârșitul anului 2021 . Nu există informații despre prețuri. Acest model va avea un sistem eDrive de a cincea generație echipat cu două motoare electrice și capabil să furnizeze o putere de peste 370 kW.

Deoarece BMW iX va putea conta pe un acumulator cu o capacitate brută de peste 100 kWh, autonomia ar trebui să depășească 600 km.

BMW I4

BMW i4 va debuta în versiunea sa finală în cursul anului 2021. Conceptul are o putere maximă de 530 CP (390 kW), ceea ce va permite mașinii să accelereze de la 0 la 100 km / h în doar 4 secunde. Viteza maximă depășește 200 km / h. Grupul propulsor este alimentat de o baterie litiu-ion de 80 kWh capabilă să ofere o autonomie de până la 600 km în funcție de ciclul WLTP.

Probabil că versiunea de serie va fi oferită în diferite versiuni. În ceea ce privește pertul, producătorul german nu a confirmat nimic oficial.

CITROEN E-C4

Citroen C4 electric are un motor electric de 100 kW (136 CP, cuplu 260 Nm) care promite 350 km în WLTP și încărcare rapidă pentru a completa 100 km în 10 minute sau 80% din baterie în 30 de minute. Bateria este aceeași de 50 kWh ca cea propusă de grupul PSA pentru electricitate. Noul Citroen C4 electric poate fi comandat deja în Romania cu sosirea în reprezentanțe în luna ianuarie 2021.

CUPRA EL-BORN

Cupra el-Born este primul electric al mărcii spaniole bazat pe platforma MEB. Va avea o baterie de 82 kWh (77 kWh utilizabilă) care va alimenta un motor electric a cărui putere nu a fost comunicată. În ceea ce privește autonomia, marca spaniolă promite o distanță de 500 km . Vorbind despre tehnologie, Cupra el-Born va prezenta o mare parte din conținutul deja văzut pe ID.3 ca un afișaj de realitate augmentată.

Nu există informații despre prețuri posibile. Va ajunge în cursul anului 2021.

DACIA Spring

Dacia Spring este o mașină electrică economică concepută pentru oraș. Motorul este caracterizat de o putere de 33 kW (44 CP). Bateria de 26,8 kWh permite mașinii să aibă 225 km în funcție de ciclul WLTP, care se ridică la 295 km în zonele urbane. Prețul este încă necunoscut, dar conform unor zvonuri ar trebui să fie mai mic de 20 de mii de euro.

Lansarea pe piață Dacia Spring este programată pentru toamna anului 2021, rezervările și faza de vânzări vor începe încă din primăvară.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

DS 3 Crossback E-Tense este un SUV B cu linii elegante, dar care face și cu ochiul celor care iubesc un aspect ușor sportiv. Acest model este o rudă apropiată a tuturor celor mai noi mașini electrice ale Grupului PSA. Aceasta înseamnă că se bazează pe aceeași platformă și oferă aceleași soluții tehnice. De fapt, grupul propulsor este format din binecunoscutul motor electric de 136 CP (100 kW) alimentat de o baterie litiu-ion cu o capacitate de 50 kWh . Producătorul declară autonomie de până la 320 km cu o singură reîncărcare.

EVO ELECTRIC

Evo Electric este un SUV electric compact economic, echipat cu un propulsor cu un singur motor de 85 kW și cuplu de 270 Nm. Viteza maximă este de 130 Km / h, în timp ce accelerația de la 0 la 100 Km / h durează 12 secunde. Motorul este alimentat de o baterie litiu-ion de 40 kWh care promite o autonomie de până la 300 km.

Nu avem preturi pentru Romania, insa in Europa masina se comercializeaza la 29.900 de euro.

FIAT 500 ELECTRIC

Noul Fiat 500 electric este disponibil în versiuni sedan, decapotabil și 3 + 1 cu o ușă extra mică pe partea dreaptă care se deschide împotriva vântului. Pe lângă versiunea La Prima, Fiat electric va fi oferit în versiunile ACTION, PASSION și ICON. Cel de bază are un motor de 70 kW (95 CP) cu o baterie de 23,8 kWh pentru 180 km de autonomie.

Toate celelalte variante oferă o unitate electrică de 118 CP (87 kW) și 220 Nm cu o baterie de 42 kWh pentru o autonomie de până la 320 km în funcție de ciclul WLTP. Apropo de prețuri, plecăm de la cei 26.150 de euro ai sedanului pret in Europa.

FORD MUSTANG MACH-E

Ford Mustang Mach-E este un SUV electric oferit în 4 variante: Gama standard cu tracțiune spate, Gama standard cu tracțiune integrală, Gama extinsă cu tracțiune spate și Gama extinsă cu tracțiune integrală. Versiunile Standard Range dispun de un acumulator litiu-ion de 75,7 kWh care alimentează unul sau două motoare electrice. Puterea maximă este de 258 CP (190 kW). În ceea ce privește autonomia, Ford declară până la 450 km (tracțiune spate) și până la 420 km (tracțiune integrală).

Cu toate acestea, în ceea ce privește versiunile Extended Range, acumulatorul are o capacitate de 98,8 kWh. Puterea motorului este de 285 CP (210 kW) pentru versiunea cu un singur motor. Puterea care crește la 337 CP (248 kW) pentru versiunea cu motor dublu. Autonomii, respectiv, de 600 km și 540 km. O variantă GT mai performantă va veni și mai târziu .

HONDA E

Honda e este un mic electric conceput pentru oraș. Există două opțiuni pentru motor în funcție de versiunea selectată: vom avea o unitate de bază de 100 kW (136 CP) mai mult decât suficientă pentru toate utilizările. Cea mai puternică, Advance cu jante de 16 sau 17 inci, are 113 kW (154 CP). Cuplul rămâne același pentru ambele motoare: 315 Nm.

Producătorul declară 222 de kilometri în WLTP cu o singură încărcare datorită bateriei de 35,5 kWh.

HYUNDAI KONA ELECTRIC

Hyundai Kona Electric a suferit recent o restilizare care a introdus mai presus de toate inovațiile în ceea ce privește designul . Specificațiile tehnice rămân aceleași, precum și interioarele unde se remarcă sistemul de infotainment Bluelink de ultimă generație. Acest model este întotdeauna disponibil în două variante. Primul cu o baterie de 64 kWh și un motor de 150 kW și al doilea cu un acumulator de 39,2 kWh și un motor de 100 kW . Autonomie, respectiv, de 484 și 305 km în funcție de ciclul WLTP.

JAGUAR I-PACE

Jaguar I-Pace este un SUV electric care oferă performanțe excelente în confort maxim datorită interiorului luxos. Propulsorul este format din 2 motoare electrice capabile să ofere o putere maximă de 400 CP (338 kW) și cuplu de 696 Nm. Puterea care vă permite să accelerați de la 0 la 100 Km / h în doar 4,8 secunde. Conform ciclului de omologare WLTP, SUV-ul poate oferi până la 470 km de autonomie .

Model care oferă un echipament tehnologic bogat cu infotainment cu suporturi pentru Apple Car Play și Android Auto și cu sisteme multiple de asistență la conducere (ADAS).

KIA E-SOUL

În Europa, noua generație Soul este prezentată doar în versiunea electrică e-Soul, luându-și definitiv rămas bun de la motoarele cu ardere. Un aspect aparte, cel pătrat care îi place americanilor, dar care a început să convingă chiar și pe cei din Vechiul Continent. Kia eSoul nu se diferențiază de veri și propune platforma electrică cu o baterie de 39 kWh și 64 kWh, precum și două motoare la alegere: 136 CP (100 kW) și 204 CP (150 kW) .

Pe scurt, forma se schimbă, substanța este aceeași, cu sistemul excelent al coreenilor atent la eficiență, metode de încărcare (DC până la 100 kW) și conectivitate prin intermediul aplicației.

KIA E-NIRO

Kia e-Niro este verișoara lui Hyundai Kona Electric. Baza tehnică este aceeași, doar rochia se schimbă. Acest crossover poate fi ales cu un motor de 100 kW și o baterie de 39,2 kWh sau cu o unitate de 150 kW și un acumulator de 64 kWh. Autonomia conform ciclului WLTP atinge, respectiv, 289 Km și 455 Km.

LEXUS UX 300E

Lexus UX 300e este prima mașină electrică a mărcii japoneze. Acest model are un sistem de propulsie cu un motor electric capabil să furnizeze 204 CP (150 kW) și 300 Nm cuplu maxim . Pentru a-l alimenta, o baterie de 54,3 kWh capabilă să ofere o autonomie de peste 300 km în funcție de ciclul WLTP.

Performanță bună. Durează 7,5 secunde pentru a ajunge la 100 km / h. Viteza maximă, pe de altă parte, este de 160 km / h . Lexus a decis să ofere o garanție de 10 ani sau până la 1 milion de km pe acumulatorii săi de mașini electrice . Disponibil deja pe unele piețe europene, nu este clar când va ajunge în Romania.

MAZDA MX-30

Mazda MX-30 este un mic SUV electric conceput pentru oraș. Foarte special, din punct de vedere al designului, deschiderea ușilor din spate foarte asemănătoare cu cea a lui BMW i3. Motorul electric este de tip sincron capabil să furnizeze o putere maximă de 107 kW (145 CP). Întregul este alimentat de o baterie litiu-ion de 35,5 kWh care permite o autonomie de până la 200 km în funcție de ciclul WLTP.

MERCEDES EQC

Mercedes EQC este un SUV electric care oferă confort și performanțe bune. Rezultatul este o mașină tehnologică, dar și luxoasă în același timp. Motorul este compus dintr-un motor electric dublu de 408 CP (300 kW) care oferă, de asemenea, o anumită calitate a sportivității. Tracțiune integrală prezentă. Pachetul de baterii de 80 kWh permite să ofere o autonomie de peste 300 km.

MERCEDES EQA

Mercedes EQA este un SUV electric compact, apropiat al GLA. Acest model este foarte important pentru Mercedes, deoarece va reprezenta oferta de intrare în gama sa electrică. În prezent, detaliile sale tehnice nu sunt cunoscute cu precizie. Prezentarea sa este așteptată pe 20 ianuarie 2021. Marketingul va începe câteva luni mai târziu.

MERCEDES EQS

Mercedes EQS este viitorul pilot electric al producătorului german. Va avea tot luxul și tehnologia deja prezente în noua Clasă S. Nu există certitudini pe partea din față a trenului de propulsie. Se spune doar că mașina ar putea fi oferită în mai multe variante cu baterii de diferite capacități.

Potrivit mărcii germane, versiunea de vârf a gama EQS ar trebui să poată oferi o autonomie de până la 700 km. Producția va începe în 2021.

MINI FULL ELECTRIC

MINI electric este o mașină concepută pentru oraș, dar căreia nu-i deranjează să fie condus sportiv. Masina are un motor sincron cu cuplu de 184 CP (135 kW) și 270 Nm capabil să accelereze mașina de la 0 la 100 km / h în 7,3 secunde. MINI are o baterie de 32,6 kWh capabilă să ofere o autonomie cuprinsă între 235 și 270 km în funcție de ciclul WLTP. Un încărcător AC de 11 kW este standard.

NISSAN LEAF

Nissan Leaf este unul dintre cele mai cunoscute modele electrice de pe piață. Mașina este disponibilă în versiunile de 40 kWh sau 62 kWh. Cele două variante diferă și în ceea ce privește motorul: Leaf 40 kWh este echipat cu un motor electric cuplu de 110 kW (149 CP) și 320 Nm, Leaf 62 kWh atinge 160 kW (217 CP) și 340 Nm. respectiv, cei 270 Km și 385 Km conform ciclului WLTP.

NISSAN ARIYA

Nissan Ariya este un coupe crossover alimentat de la baterii, care va fi disponibil în Europa în 2021 la un preț care nu a fost încă anunțat. Nissan Ariya va fi oferit în 5 versiuni pe piața europeană , atât cu tracțiune integrală, cât și cu tracțiune fata. Puteți avea până la 500 km de autonomie în versiunea cu cel mai înalt nivel de kilometraj (acumulator de 90 kWh).

Modelele cu tracțiune integrală dispun de tehnologia independentă de control al roții Nissan, numită e-4ORCE. Toate variantele pot suporta, de asemenea, încărcare rapidă de până la 130kW (conector CCS pentru Europa).

OPEL CORSA-E

Opel Corsa-e oferă un motor electric de 100 kW (136 CP) alimentat de o baterie de 50 kWh. Producătorul declară o autonomie de până la 330 km în funcție de ciclul WLTP. În curent continuu este posibilă reîncărcarea până la 100 kW. Performanțe bune la 100 km / h pot fi atinse în 8,1 secunde.

OPEL MOKKA-E

Opel și-a reînnoit complet Mokka, care este acum oferită și într-o versiune electrică. Opel Mokka-E are un motor electric cu 136 CP (100 kW) și 260 Nm cuplu combinat cu o baterie de 50 kWh capabilă să ofere o autonomie de până la 322 km în funcție de ciclul WLTP . În curent continuu, mașina poate încărca până la 100 kW. Viteza maximă este de 150 km / h, iar șoferul poate conta pe 3 moduri de conducere.

PEUGEOT E-208

Peugeot 208 este oferit și cu motoare numai electrice . În comparație cu variantele endotermice, designul nu se schimbă. Vorbind de date tehnice, mașina poate conta pe un motor de 100 kW (136 CP) și cuplu de 260 Nm. Întregul este alimentat de o baterie de 50 kWh care permite să ofere o autonomie de până la 340 km în funcție de ciclul WLTP. În curent continuu este posibilă alimentarea Peugeot e-208 cu energie până la o putere maximă de 100 kW.

PEUGEOT E-2008

Peugeot e-2008 este un B-SUV alimentat la baterie, care are aceeași transmisie ca vărul său e-208. Prin urmare, găsim un motor de 100 kW (136 CP) cu un cuplu de 260 Nm. Bateria are întotdeauna o capacitate de 50 kWh și posibilitatea de a fi reîncărcată în curent continuu de până la 100 kW. Autonomia declarată conform ciclului WLTP ajunge până la 320 Km.

PORSCHE TAYCAN

Porsche Taycan este prima mașină 100% electrică a mărcii Zuffenhausen. O mașină care își menține ADN-ul sportiv neschimbată, în ciuda faptului că nu are un motor termic. Compania germană a lucrat la fiecare detaliu, de la aerodinamică la motoare electrice care trec prin baterii până la sistemul de infotainment conectat.

Bazat pe platforma electrică PPE (Premium Platform Electric) dezvoltată împreună cu Audi, Porsche Taycan este disponibil în 3 versiuni: Taycan Turbo S, Taycan Turbo și Taycan 4S (Performance și Performance Plus). În cea mai performantă versiune, sunt disponibili 761 CP (560 kW), oferind performanțe uluitoare.

Autonomiile variază de la 407 km la 450 km în funcție de modelul ales. Deoarece acestea sunt modele sportive, gama reală este foarte influențată de stilul de conducere. Cu toate acestea, o masina de calitate are un preț ridicat. Prețurile încep de la 110,017 de euro .

RENAULT MEGANE EVISION

Renault Megane eVision este conceptul unui nou crossover electric a cărui versiune de producție va debuta în 2021. Acest prototip are un motor capabil să livreze 160 kW cu un cuplu de 300 Nm. Cei 100 km / h pot fi atinși în mai puțin de 8 secunde. Alimentarea motorului este o baterie de 60 kWh capabilă să ofere o autonomie de până la aproximativ 450 km . Nicio problemă pentru călătoriile lungi, deoarece mașina acceptă încărcarea continuă de până la 130 kW. În curent alternativ poate încărca până la 22 kW.

Nu se menționează posibilele prețuri oficiale ale modelului de producție.

RENAULT ZOE

Noua masina Renault Zoe oferă o gamă mai largă și o îmbunătățire generală a calității. Grupul propulsor cu motor electric de 135 CP / 99 kW (disponibil și în versiunea 108 CP / 79 kW) este combinat cu un pachet de baterii de 52 kWh . Francezii declară o autonomie de 395 km conform ciclului de omologare WLTP. Prezentați suport de încărcare rapidă continuă (opțional). Mașina suportă o putere de încărcare de până la 50 kW. Conector CCS Combo. Cunoscutul încărcător trifazat de 22 kW ca standard.

RENAULT TWINGO ZE

Renault Twingo ZE este o mașină electrică de oraș concepută pentru a se deplasa cu ușurință prin oraș. Comparativ cu versiunea motorului termic, Twingo alimentat de la baterii nu se schimbă prea mult în ceea ce privește designul. Masina are un motor de 82 CP (60 kW) și un cuplu maxim de 160 Nm. Pe frontul autonomiei, această mașină urbană electrică se caracterizează prin prezența unei baterii litiu-ion cu o capacitate de 22 kWh, care permite aproximativ 190 km de deplasare conform ciclului de omologare WLTP .

Noul Twingo electric are un încărcător AC de 22 kW, care vă permite să profitați la maximum de numeroasele coloane împrăștiate în zonă. Nu există nicio posibilitate de reîncărcare în curent continuu.

SMART FORTWO EQ – FORFOUR EQ

Smart este electric și oferă modelul fortwo EQ – forfour EQ cu un acumulator de 17,6 kWh capabil să ofere gama potrivită pentru călătoriile în oraș. Pentru ambele modele, propulsorul este capabil să furnizeze o putere maximă de 82 CP (60 kW) și un cuplu maxim de 170 Nm.

SKODA ENYAQ IV

Skoda Enyaq iV este un SUV electric care va fi disponibil în reprezentanțe începând cu 2021. Există 5 variante disponibile , atât cu tracțiune spate, cât și cu tracțiune integrală. Începe de la Skoda ENYAQ iV 50 cu tracțiune spate, 148 CP (109 kW) și 340 km de autonomie conform ciclului WLTP până la sportivul Skoda ENYAQ iV RS cu tracțiune integrală, 306 CP (225 kW) și autonomie de 460 km.

TESLA MODEL S

Tesla Model S este pilotul electric al companiei Elon Musk. Deși nu a fost refacut, a fost rafinat în mod constant în ultimii ani. Îmbunătățirile sunt în principal la nivelul de autonomie care a crescut semnificativ. Până în prezent, mașina poate fi comandată în varianta Long Range Plus cu 652 km de autonomie la 84.990 euro și în versiunea Performance cu 639 km de kilometraj maxim la 101.990 euro.

TESLA 3

Tesla Model 3 este o mașină electrică, un adevărat best seller din sector. Cifrele arată că în prezent este cea mai dorită mașină electrică vreodată. Oferă confort, tehnologie dar și multă autonomie și performanță . Interioarele sunt foarte speciale, caracterizate printr-un singur ecran central mare . Evident, nu lipsesc toate soluțiile avansate ale Tesla. De asemenea, a primit recent o mică actualizare care a adus mai multe îmbunătățiri.

TESLA MODEL X

Tesla Model X este SUV-ul electric al lui Elon Musk, care se caracterizează prin designul particular al ușilor din spate care se deschid ca o aripă de pescăruș. Poate găzdui până la 7 locuri cu un confort maxim. În ciuda dimensiunilor mari, este capabil să ofere performanțe sportive adevărate și o gamă cu adevărat impresionantă. Nicio problemă de anxietate de autonomie chiar și în călătoriile lungi.

Tesla Model X este disponibil în variantele Long Range Plus cu 561 km de autonomie și Performanță cu 548 km de autonomie.

TESLA MODEL Y

Compania americană a muncit din greu pentru a aduce noul său Tesla Model Y la debutul american cât mai curând posibil. Bazat pe Tesla Model 3 , acesta este un SUV de dimensiuni medii, evident, întotdeauna complet electric. Acesta va fi disponibil în 2 variante: Motor Dual Range și Performanță.

Autonomie, respectiv, de 505 km și 480 km. Interiorul va fi identic cu cel al Tesla Model 3 și, prin urmare, dominat de ecranul central de infotainment. Primele livrări în Europa vor începe când Gigafactory din Berlin va intra în funcțiune.

VOLKSWAGEN ID.3

Volkswagen ID.3 este mașina „punctului de cotitură” electric al mărcii germane. 7 versiuni și 2 pachete de baterii disponibile. Primele șase configurații (Life, Style, Business, Family, Tech și Max) se bazează pe ID.3 Pro Performance, care oferă un motor de 150 kW (204 CP) și un cuplu de 310 Nm. Bateria are un efectiv de 58 kWh pentru o autonomie de până la 426 km în funcție de ciclul WLTP .

A șaptea versiune, Tour, este diferită prin faptul că se bazează pe 4 locuri ID.3 Pro S cu o baterie de 77 kWh (capacitate efectivă) și o autonomie de până la 549 km în funcție de ciclul WLTP. Începe de la 38.900 de euro.

VOLKSWAGEN ID.4

Volkswagen ID.4 este un SUV electric dezvoltat pe platforma MEB. Propulsorul constă dintr-un motor capabil să furnizeze 150 kW (204 CP), cu un cuplu de 310 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km / h durează 8,5 secunde, în timp ce viteza maximă este limitată electronic la 160. km / h. Un model cu performanțe și mai mari este de așteptat să fie lansat în 2021.

Motorul este alimentat de o baterie de 77 kWh (capacitate netă), cântărind 493 kg, capabilă să ofere o autonomie de până la 520 km . Începe de la 48.600 de euro.

VOLVO XC40 RECHARGE

Volvo XC40 Recharge este prima mașină electrică de la compania suedeză. Un SUV echipat cu 2 motoare electrice capabile de un total de 408 CP (300 kW) de putere maximă . Tracțiune integrală disponibilă. Datorită bateriei litiu-ion de 78 kWh, acest model poate oferi o autonomie de până la 400 km în conformitate cu ciclul de aprobare WLTP.

Nicio problemă în călătoriile lungi datorită posibilității de încărcare de până la 150 kW în stațiile de curent continuu. Sistemul de infotainment bazat pe Android este foarte special. Începe de la 60.480 de euro .