Matrix 4 lansare, scenariu, distribuție, iată toate informațiile – Ți-a plăcut povestea filmului Matrix? Vești bune, un al patrulea film numit The Matrix: Resurrections este planificat pentru acest an. Data lansării, distribuția, complotul, iată toate răspunsurile la întrebările dvs.

Matrix: Resurrections va avea o lansare în cele din urmă în cinematografe. Anunțat pentru mai 2021, apoi amânat pentru aprilie 2022, Matrix 4 va ajunge în cele din urmă exact la timp pentru sezonul de sărbători, pe 22 decembrie 2021. În așteptarea returnării iconicului „cod verde”.

Matrix 4 lansare, scenariu, distribuție

Unde se filmeaza Matrix 4?

A patra tranșă din povestea Matrix va sosi foarte curând pe ecranele noastre. Formalizată în august 2019, filmarea filmului a început la San Francisco în februarie 2020, sub numele de cod „Project Ice Cream”. La fel ca multe producții, filmările sale au fost întrerupte timp de multe luni, din cauza unei crize de sănătate.

Filmările Matrix 4 au fost reluate în sfârșit în Germania în vara anului 2020. A avut loc în principal în Potsdam, în studiourile Babelsberg, precum și în Chicago. Filmările au fost încheiate oficial la 1 noiembrie 2020.

Matrix 4 lansare programata in jurul Craciunului

Fanii sunt siguri, nu va trebui să așteptăm prea mult pentru a vedea restul evenimentelor din The Matrix. Lansarea filmului a fost inițial programată pentru 21 mai 2021 , înainte de a fi amânată pentru aprilie 2022, din cauza unei crize de sănătate. Înapoi pe platou și liniștit cu o rată de producție „normală”, producătorul de film a decis în cele din urmă să lanseze filmul la o dată de lansare mai apropiată de data inițială de lansare. Deci și în cele din urmă, Matrix 4 va ajunge pe marele ecran pe 22 decembrie 2021.

Cine regizează filmul?

Matrix 4 este regizat de Lana Wachowski – cunoscută anterior sub numele de Larry Wachowski – una dintre cele două surori de regizori și producători americani. Ea a imaginat trilogia originală cu sora ei Lilly „ Sunt foarte fericita să găsesc din nou aceste personaje în viața mea și sunt recunoscătoare că am o nouă șansă de a lucra cu prietenii mei geniali ”, a declarat Lana Wachowski celor de la Variety, pe 20 august 2020.

Ce actori revin în Matrix 4?

Mulți actori emblematici din poveste au confirmat că vor juca în film. Ii vom găsi astfel și, de exemplu si pe Carrie-Anne Moss ca Trinity și Jada Pinkett Smith în spatele rolului lui Niobe. Dacă Lambert Wilson își va îmbrăca memorabilul costum merovingian, nu știm încă dacă Monica Bellucci își va relua rolul de Persefone.

Cu trei ani în urmă, cu mult înainte de începerea filmării, Keanu Reeves a indicat că nu va participa la acest al 4-lea film cu o singură condiție: să fie regizat de surorile Wachowski. Ceva deja ce se intampla, din moment ce Keanu Reeves va reveni într-adevăr ca Neo și Thomas A. Anderson.

Vor fi personaje noi?

Este oficial: noi actori vor apărea în Matrix 4. Putem cita, de exemplu, sosirea lui Neil Patrick Harris , mai cunoscut sub numele de Barney Stinson în seria How I Met Your Mother , care va juca un rol încă nedefinit. Jonathan Groff , actorul principal al serialului Netflix Mindhunter , s-a alăturat distribuției filmului. O mână de actori din seria Sense8 vor face, de asemenea, o apariție, printre care Toby Onwumere (Capheus din serie), Brian J. Smith (Will), Max Riemelt (Wolfgang) și Eréndira Ibarra (Daniela). În cele din urmă, Jessica Henwick (Nymeria Sand în sezoanele a cincea, a șasea și a șaptea aGame of Thrones ) va fi, de asemenea, acolo.

Doi actori legendari din trilogia originală nu vor fi prezenți

Cu toate acestea, personajul lui Morpheus, interpretat de Laurence Fishburne în trilogia originală, nu va marca marea sa revenire. Cel puțin nu așa cum o știm. Morpheus va fi interpretat de actorul Yahya Abdul-Mateen ( Baywatch: Alert in Malibu , The Greatest Showman and Aquaman ), ca un tânăr Morpheus. La fel, iconicul agent Smith, interpretat de Hugo Weaving, nu va fi acolo. O primă citire a scenariului nu l-ar fi convins.

„Mi-a plăcut mult din ceea ce am citit, dar nu eram sigur că îmi plac anumite lucruri. În cele din urmă, am discutat despre asta și când oferta a fost pusă pe masă, am spus pass ”.

Dar intriga?

În timp ce îi lăsăm fără viață în Matrix Revolutions, Neo și Trinity vor renaște în cele din urmă în următorul film. Imaginile primului teaser din Matrix 4, prezentate la CinemaCon, ne permit astfel să ne oferim câteva elemente pe complot. Thomas Anderson (alias Neo) nu-și mai amintește de Matrix sau Trinity. El pare astfel blocat din nou într-o lume dominată de mașini, consumând în special celebrele pastile albastre care îl împiedică să discearnă realitatea.

Apoi va fi luminat de un personaj a cărui aparență ne amintește de puternic pe cea a lui Morfeu. Întrupat de Yahya Abdul-Mateen II, el îi va da o pastilă roșie, sinonim cu revelația lumii reale. Trailerul dezvăluie apoi o serie de scene de acțiune cu ritm rapid. Apoi o promisiune, făcută lui Thomas de un om de afaceri misterios, tabără de Jonathan Groff. „Te întorci unde a început totul. Înapoi la matrice ”.

În plus, rețineți că prima opinie despre film a căzut la mijlocul lunii iunie 2021 , cu câteva luni înainte de lansarea filmului. David Manning, unul dintre puținii oameni care au văzut-o înainte de toți ceilalți, a declarat că această a patra tranșă este „bizară, captivantă, surprinzător de amuzantă și excesiv de ambițioasă” . În ciuda tuturor, este posibil să nu fie apreciata de toată lumea, potrivit lui.