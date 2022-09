Mercedes-AMG C63 E Performance, noua mașină sport va debuta pe 21 septembrie

Noul Mercedes-AMG C63 E Performance va debuta pe 21 septembrie. Producătorul german de automobile, prin canalele sale sociale, a comunicat viitoarea sosire a acestei mașini împreună cu un teaser care vă permite să observați, în lumina slabă, formele mașinii. Putem întrezari, în cadrul mini-video-ului distribuit pe Instagram, câteva detalii ale mașinii sport precum spolierul din spate, jantele din aliaj și grupurile optice.

Știm deja câteva lucruri despre aspectul acestui model și kit-ul de caroserie care va face noua Clasă C mult mai agresivă. Într-adevăr, Mercedes-AMG C63 E Performance făcuse câteva apariții, evident într-o imagine deghizată, inclusiv una la 24 de ore de la Nurburgring și una la Goodwood.

In cateva zile insa, vom putea in sfarsit sa descoperim toate secretele acestui model performant. Cele mai importante știri vor fi însă sub capotă. De fapt, în comparație cu trecutul, nu va exista un motor V8, ci un grup motopropulsor Plug-in . În special, vom avea un motor turbo cu 4 cilindri de 2 litri de cilindree M139 combinat cu o unitate electrică alimentată de o baterie de 6,1 kWh. Per total, se pare că mașina sport va avea o putere în jur de 680 CP. Din fericire, nu va trebui să așteptăm mult pentru a afla numărul exact de grup motoare și performanță pe care această mașină le va putea atinge.

Mașina va avea, de asemenea, 4Matic + tracțiune integrală și o cutie de viteze automată cu 9 trepte. Odată ajuns pe piață, Mercedes-AMG C63 E Performance va trebui să se confrunte cu modele precum BMW M3.