Merită să cumperi PlayStation 4 (PS4) în 2022? Cu 116,6 milioane de unități vândute (numerele din septembrie 2021), PlayStation 4 (PS4) este în prezent a patra cea mai vândută consolă din istorie. Succes mare în principal datorită jocurilor grozave, platforma continuă să vândă foarte mult chiar dacă se apropie de 9 ani de lansare.

Din cauza popularității, mulți oameni se întreabă dacă ar mai merita să cumpere dispozitivul în detrimentul unui pariu pe noua generație. Și pentru a-i ajuta pe cei indeciși, GEEKI a pus cap la cap un material special. Consultați, mai jos, aspectele pozitive și negative ale investiției într-un PS4 la începutul anului 2022.

Motive pentru care ai cumpara un PlayStation 4

Merită să cumpăraţi PlayStation 4

Prețuri mai mici

Prețul este unul dintre principalii factori pozitivi de care ar trebui să se țină cont înainte de a cumpăra consola. În timp ce PS5 și Xbox Series X depășesc (și cu mult) bariera 2000 de lei, este posibil să găsim un nou PS4 Slim (versiunea care domină în prezent piața) de la 1600 de lei.

Dacă e să luăm în considerare un dispozitiv folosit, preturile sunt de la 1000 de lei pe OLX, unul dintre principalele site-uri folosite din țară.

Biblioteca mare de jocuri

Unul dintre factorii care au ajutat PS4 să ajungă în topul celor mai bine vândute 5 jocuri video din istorie a fost biblioteca sa de titluri. De la lansări mai casual, precum Knack 2 , până la cele mai hardcore precum Bloodborne, platforma acumulează zeci de producții grozave. Verificați mai jos lista unora dintre principalele jocuri PS4 (exclusive și multiplatforme).

Infamous Second Son;

Bloodborne;

The Witcher 3;

Uncharted 4: A Thief’s End;

God of War;

Marvel’s Spider-Man;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;

Nier: Automata;

Ghost of Tsushima;

Death Stranding;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy;

Final Fantasy VII Remake;

Days Gone;

Horizon Zero Dawn;

The Last Guardian;

Detroit: Become Human;

Gran Turismo Sport;

The Last of Us Remastered;

The Last of Us Parte 2;

Kena: Bridge of Spirits.



Disponibilitate pe piata

La începutul anului, a apărut informația că Sony va continua să parieze pe producția PS4 în 2022, chiar dacă PS5 intră în al doilea an. Compania a justificat decizia amintind tocmai că dispozitivul generației anterioare este foarte popular și continuă să aibă cerere, ceea ce ar justifica continuitatea producției de noi unități.

Pe lângă faptul că arată că gigantul japonez va continua să stea cu ochii pe consolă, faptul este unul dintre indicii că, spre deosebire de fratele său mai mic, PS4 nu va suferi lipsuri deoarece procesul său de fabricație este deja mai consolidat. Odată cu criza cipurilor, care a apărut în perioada pandemiei covid-19, compania a avut dificultăți în fabricarea PS5 într-o cerere care aprovizionează în mod satisfăcător piața mondială.

Din cauza acestor factori, consola video lansata în 2013 nu a suferit de lipsuri și a fost mult mai ușor de găsit în magazine. În ciuda faptului că aveau deja un preț mediu mai mic, cei care doresc să-l cumpere astăzi nu vor trebui să facă mult efort pentru a le găsi în stocuri aici.

De ce nu ar trebuii sa cumperi un PS 4?

Din ce in ce mai putine jocuri

Chiar și cu o listă de zeci de jocuri uimitoare, PS4 ar trebui să nu mai primească noutati foarte curând. Sony nu a vorbit oficial despre această chestiune, dar se așteaptă ca 2022 să fie unul dintre ultimii ani în care cele mai multe versiuni noi de jocuri ca vor veni pe consola din 2013.

Anul acesta, dispozitivul va primi lansări exclusive majore precum Horizon Forbidden West , Gran Turismo 7 și God of War Ragnarok. În ceea ce privește multiplatformele, consola video și-a asigurat deja titluri precum Elden Ring , Gotham Knights, Babylon’s Fall și Hogwarts Legacy .

Pe de altă parte, jocurile mult așteptate care au generat mult hype atunci când sunt anunțate nu vor primi versiuni pentru dispozitivul mai vechi. Acestea sunt cazurile lui Alan Wake 2, Marvel’s Wolverine, Marvel’s Spider-Man 2, Black Myth: Wukong, Suicide Squad: Kill the Justice League, Stray, A Plague Tale: Requiem și câteva altele.

Hardware mai slab

Acest punct slab este legat de subiectul anterior. De-a lungul anilor, tendința din industrie este ca dezvoltatorii să se concentreze din ce în ce mai mult pe generația actuală, deoarece platformele mai vechi ajung să rămână în urmă în ceea ce privește hardware-ul.

Pentru ca un joc să obțină cea mai bună performanță posibilă, studiourile abandonează treptat vechile generații de console, deoarece lucrul pe alte platforme implică și un cost suplimentar, iar rezultatul nu este întotdeauna cel așteptat.

Pe lângă problema tehnologică, pariul pe actuala generație are din ce în ce mai mult sens, deoarece baza instalată a noilor console crește treptat. Potrivit Sony, PS5 avea aproximativ 13 milioane de unități vândute în septembrie 2021, în timp ce estimările pentru Xbox Series X/S au dat aproximativ 12 milioane de unități vândute.

Servicii proaste

Un alt punct pe care PS4 lasă de dorit și îl face să nu fie o opțiune avantajoasă astăzi sunt serviciile. consola video Sony, ca și succesorul său, are acces la PlayStation Plus și PlayStation Now . În timp ce primul oferă jocuri în fiecare lună pentru un abonament, al doilea vă permite să jucați jocuri din cloud, fără a fi nevoie să le descărcați pe HD-ul dispozitivului.

Cu toate acestea, în timp ce Plus este criticat din cauza calității îndoielnice a jocurilor livrate, Now nici măcar nu este disponibil în Romania. Aparent, nici măcar Sony nu a fost mulțumit, deoarece marca japoneza pare să producă un nou serviciu care ar oferi chiar acces la titluri de pe console vechi precum PS1 și PSP.

În ceea ce privește serviciile online, Xbox este o opțiune mult mai bună. Versiunea Ultimate de pe Game Pass are o bibliotecă de peste 300 de jocuri și chiar permite jucătorului să se bucure de joc pe dispozitive precum computer și mobil prin xCloud .

Deci, considerați în continuare PS4 o opțiune bună de cumpărat la începutul lui 2022? Lăsați-vă părerea despre această problemă în secțiunea de mai jos!