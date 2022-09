Meta reduce personalul: predicția lui Zuckerberg se adeverește

Lipsa de creștere și concurența din ce în ce mai intensă cu concurenții forțează Meta să reducă cheltuielile cu 10% . Și să plătească consecințele – așa cum se întâmplă adesea în aceste contexte – personalul . Raportează Wall Street Journal , conform cărora este în curs de revizuire a echipelor de lucru și a departamentelor .

Compania Menlo Park ar fi pus la dispoziția angajaților o fereastră de timp foarte limitată pentru a solicita transferul către alte sectoare ale Grupului: o modalitate mai mult sau mai puțin voalată de a forța efectiv personalul implicat să se retragă și să părăsească compania.

UN SEMESTRU FOARTE GREU

Vor fi reduceri de cheltuieli și de consultanță, dar se pare că majoritatea economiilor vor veni din cea a personalului, destinat să continue cu un accent mai mare într-o a doua fază. La urma urmei, Mark Zuckerberg a anunțat-o : a doua jumătate a anului 2022 va fi foarte grea, vânturile în contra vor fi puternice .

Reducerea costurilor în companiile din Silicon Valley trece de la reducerea forței de muncă, acum este un fapt de viață de la începutul pandemiei . Sunt sarcini care nu mai sunt necesare, in schimb lipsesc inginerii iar angajarile privesc uneori pe recrutori, sau pe cei care sunt chemati in cadrul companiei sa caute ingineri pentru a fi incadrati in forta de munca. „ În mod realist, există un grup de oameni în companie care nu ar trebui să fie aici ”, a spus Zuckerberg cu puțin timp în urmă, generând teamă în rândul angajaților.

Meta nu trece printr-o perioadă bună, o arată rezultatele financiare . Acțiunile au scăzut cu 58,59% în ultimul an, valoarea Grupului s-a prăbușit literalmente.

Meta este în companie bună când vine vorba de disponibilizări: de fapt, mai multe companii au anunțat o reducere drastică a personalului în ultimele luni. Pentru a evita acest lucru, Alphabet a îndemnat angajații să crească productivitatea cu 20% .