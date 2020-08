Mi 10 Ultra este regele fotografiei insa va fi disponibil doar in China

In materie de foto si video, Mi 10 Ultra lansat de Xiaomi are drept scop principal de a-si bate toti rivalii de pe piata. Insa, din nefericire, acest model Xiaomi va fi disponibil doar in China continentala.

Pe data de 11 august, constructorul Xiaomi a sarbatorit 10 ani de existenta ocazie cu care a prezentat in mod oficial noul Xiaomi Mi 10 Ultra. Acest model face parte din gama premium lansata de Xiaomi pentru anul 2020 si, dupa cum sugereaza si numele, este vorba despre un concurent direct pentru Galaxy S20 Ultra si Note 20 Ultra lansate de Samsung.

Unul din principalele atuuri oferite de acest model nou de la Xiaomi este ansamblul de camere cu care este dotat. Mi 10 Ultra este, momentan, cel mai bun smartphone de pe piata in ceea ce priveste domeniul foto si video.

Aparatul este echipat cu o camera principala de 48mpx, cu o camera de 12 mpx capabila sa faca un zoom optic 2X pentru pozele facute in modul portret si cu o camera unghi ultra larg de 20 mpx si un senzor ultra zoom capabil sa faca un zoom hybrid 120x. Si, acestui ansamblu impresionant de camere se adauga un autofocus laser. Insa, din nefericire, se pare ca cel mai bun smartphone de pe piata nu va fi disponibil in Europa, cel putin pentru moment.