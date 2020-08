Mi 10 Ultra: Xiaomi ii ofera un zoom monstruos de 120x

Mi 10 Pro, care in Europa va capata denumirea de Mi 10 Ultra, a dezvaluit o parte din designul sau, in special cu privire la modulul foto care este alcatuit din patru senzori. Unul din senzori insotit de un teleobiectiv ofera un zoom digital 120x. Concurentul principal al lui Galaxy Note 20, Mi 10 Ultra ar trebui sa fie oficializat pe data de 11 august.

Dupa versiunea clasica si versiunea Pro, lansate la inceput de an, Xiaomi urmeaza sa comercializeze modelul Mi 10 Pro sau Mi 10 Ultra cum va fi cunoscut pe piata europeana. Si, conferinta de prezentare oficiala va avea loc pe data de 11 august. Adica azi.

Cu ce va semana Mi 10 Ultra? Zvonurile sustin ca va semana destul de tare cu Mi 10 Pro deoarece Mi 10 Ultra nu este decat o versiune Plus a acestuia. Insa nu va semana in totalitate. Privind imaginile, ceea ce ne sare in ochi este modulul foto. Tot vertical, acest modul este compus din 4 senzori foto si de un flash mult mai impozant decat cel al lui Mi 10 Pro. Parca este mutat o idee mai la dreapta decat in cazul celorlalte variante Mi 10, insotit de un teleobiectiv periscopic si este subliniata mentiunea 120x. Modulul principal este de 108 mpx. Conform zvonurilor, ecranul este AMOLED cu o rata de refresh de 120 Hz, o capacitate a bateriei de 4500 mAh, 16 GB RAM si 512 GB stocare.