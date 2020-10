Mi 10T Lite Pret si specificatii in Romania – Urmatorul presupus best buy la segmentul sau de pret vine in Romania pe 15 octombrie 2020, la fel ca si telefonul de anul trecut, acesta vine cu noutati remarcabile la pretul pe care il are, numaram aici un modem 5G impreuna cu un chipset foarte puternic, un ecran de 120 hz ce va fi foarte bun in jocuri, si multe alte caracteristici pentru care un telefon de 1399 de lei nu le ofera la momentul actual in Romania.

Pretul mentionat mai sus este unul comunicat oficial de catre Xiaomi ca fiind un pret recomandat, magazinele din Romania pot, insa, adauga adaos comercial sau poate oferta telefonul, mai jos aveti o lista de preturi ce va fi frecvent actualizata, totusi, nu uitati sa verificati cu adevarat oferta pe magazinele recomandate.

Mi 10T Lite Pret

Dupa cum am explicat si mai sus, producatorul ne recomanda un pret de 1399 de lei, totusi in momentul lansarii al telefonului vedem magazine precum evomag sau altex ce pun acest telefon la preturi de 1600 de lei, verificati frecvent preturile si vedeti care este cea mai buna varianta pentru dumneavoastra.

Xiaomi MI 10T Lite Specificatii

General Marca Xiaomi Model Mi 10T Lite 5G Data lansarii 15 octombrie 2020 Lansat în Romania Da Factorul de formă Touchscreen Dimensiuni (mm) 165,38 x 76,80 x 9,00 Greutate (g) 214.50 Capacitatea bateriei (mAh) 4820 Baterie detașabilă Nu Încărcare rapidă Proprietate Încărcare wireless Nu Culori Albastru Atlantic, plaja cu aur roz, gri perla

Display Dimensiunea ecranului (inci) 6.67 Touchscreen da Rezoluţie 1080×2400 pixeli Tipul de protecție Gorilla Glass Aspect ratio 20:9

Al doilea afișaj Touchscreen da

Hardware Procesor opt nuclee Marca procesorului Qualcomm Snapdragon 750G RAM 6 GB Stocare internă 64 GB Spațiu de stocare extensibil da Tipul de stocare extensibil microSD Spațiu de stocare extensibil până la (GB) 512 Slot microSD dedicat da

Camera Camera principala 64 megapixeli (f / 1,89, 0,8 microni) + 8 megapixeli (f / 2,2, 1,12 microni) + 2 megapixeli (f / 2,4, 1,75 microni) + 2 megapixeli (f / 2,4, 1,75 microni) ) Autofocus spate da Blițul din spate da Front camera 16 megapixeli (f / 2,45, 1,0 microni)

Software Sistem de operare Android 10 Varianta MIUI 12

Conectivitate Wifi da GPS da Bluetooth da NFC da Infraroşu da USB de tip C da Numărul de SIM-uri 2 SIM 1 Tip SIM Nano-SIM GSM/CDMA GSM 3G da 4G / LTE da 5G da Suportă 4G în Romania? da SIM 2 Tip SIM Nano-SIM GSM/CDMA GSM 3G da 4G / LTE da 5G da Suportă 4G în Romania (Band 40) da