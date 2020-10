Mi 10T Pro Pret si specificatii in Romania – Avand in vedere ca am vorbit deja despre fratele sau mai mic, Mi 10T Lite, ne-am gandit sa facem un articol special si pentru Mi 10T Pro, un alt telefon care va fi destul de acesibil si este numit un flagship de catre cei de la Xiaomi. Acest telefon vine cu un procesor foarte puternic ce il face si pe cel de la Apple, potrivit ultimelor stiri din domeniu. Astazi va voi prezenta preturile, disponibilitatea si specificatiile pentru Mi 10T Pro.

Potrivit Xiaomi, telefonul va fi comercializat cu preturi recomandate de 2500 de lai pana la 2700 de lei, in functie de configuratia de ram si stocare o doriti, totusi magazinele din Romania, online cat si offline isi vor adauga si alt adaos comercial. Din punctul meu de vedere pentru un flagship preturile sunt foarte bune, puteti profita de acestea inca de la inceput dar totusi pe viitor dupa cum stiti, vor scade.

Mi 10T Pro Pret

Dupa cum este si normal, preturile vor diferi de la magazin, la magazin, in tabelul de mai sus veti vedea preturi ce vor fi actualizare pentru ca tu sa ai cele mai bune rezultate, de asemenea, iti recomandam sa verifici totusi preturile de pe magazinele prezentate pentru ca acestea se pot schimba pe viitor in anumite zile, in anumite oferte iar noi nu vom putea actualiza constant articolul, totul fiind manual.

Xiaomi Mi 10T Pro Specificatii

Specificatiile pentru acest telefon sunt bune, nu avem cea mai buna camera de pe piata, insa avem un procesor foarte capabil care va fi comercialziat in Romania prin intermediul acestui telefon, chipset-ul pe care il veti vedea in tabelul de specificatii de mai jos, va fi destul de bun pentru gaming si dupa cum spun unele surse, intrece si chipset-ul prezentat de Apple pentru iPhone 12.

General Marca Xiaomi Model Mi 10T Pro 5G Data de lansare 15 octombrie 2020 Lansat în Romania Da Factorul de formă Touchscreen Dimensiuni (mm) 165,10 x 76,40 x 9,33 Greutate (g) 218.00 Capacitatea bateriei (mAh) 5000 Baterie detașabilă Nu Încărcare rapidă Proprietate Încărcare wireless Nu Culori Aurora Blue, Cosmic Black, Lunar Silver

Display Dimensiunea ecranului (inci) 6.67 Touchscreen da Rezoluţie 1080×2400 pixeli Tipul de protecție Gorilla Glass Aspect ratio 20:9

Hardware Procesor opt nuclee Marca procesorului Qualcomm Snapdragon 865 Berbec 8 GB Stocare internă 128 GB

Camera Camera princiapla 108 megapixeli (f / 1,69, 0,8 microni) + 13 megapixeli (f / 2,4, 1,12 microni) + 5 megapixeli (f / 2,4, 1,12 microni) Autofocus spate da Blițul din spate da Front camera 20-megapixeli (f / 2.2, 0.8-microni) Cameră pop-up Nu

Software Sistem de operare Android 10 Piele MIUI 12

Conectivitate Wifi da Sunt acceptate standardele Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / Da GPS da Bluetooth Da, v 5.10 NFC da Infraroşu da USB de tip C da Căști Nu Numărul de SIM-uri 2 SIM 1 Tip SIM Nano-SIM GSM/CDMA GSM 3G da 4G / LTE da 5G da Suportă 4G în Romania da SIM 2 Tip SIM Nano-SIM GSM/CDMA GSM 3G da 4G / LTE da 5G da Suportă 4G în Romania da