Miami Bici film online gratuit subtitrat in romana. Informatii, stiri si cand se va putea vedea filmul online?

Miami Bici film online gratuit subtitrat in romana. Filmul este regizat de catre BRomania si Codin Maticiuc si ne spune povestea a doi tineri, Ion si Ilie ce vor sa traiasca „visul american”.

Dupa cum spuneam filmul se invarte in jurul a doua personaje, este vorba despre Ion si Ilie ce s-au dus in America pentru a se imbogati mai mult, dar si pentru a trai „visul american”, o data ajunsi, au ghinionul de a se intalni cu Mișu si vor intra in planul acestuia machiavelc. Despre Misu se stie ca este un romanas de speata joasa.

Gelu este un mentor cu care cei doi tineri se sfatuiesc cu acesta de acasa, si sa nu uitam mentorul este unul auto-proclamat. Tineri se lupta sa supravietuiasca in America, si cam atat de la noi, mai multe informatii nu va vom da, va recomandam sa vizionati acest film la cinema sau online, pe cale legala atunci cand va fi disponibil.

Miami Bici film online gratuit subtitrat in romana

In prezent filmul ruleaza in cinama, acesta a fost lansat de pe data de 21 februarie, din scorul vazut pe IMDB, vedem ca acest film are o nota bunicica, deci ar merita sa mergem la el, sau macar sa ne uitam online.

Onine? Cand si unde? Ei bine, cu siguranta acest film va aparea pe Netflix, la fel ca si in cazul filmului Oh Ramona! Care a fost foarte prost, trebuie sa recunoastem acest lucru, acesta are o nota de 4.9 in momentul de fata pe IMDB, comaprativ cu 7.6 in cazul filmului facut de Matei Dima.

Filmul Oh Ramona! A fost deja lansat pe netflix si poate fi vizionat, filmul a fost lansat anul trecut tot cam in aceiasi perioada cu Miami Bici. Deci pana la sfarsitul anului 2020 putem speara ca Miami Bici film online gratuit subtitrat in romana, va fi disponibil pe Netflix.

Poate te-ar interesa si: