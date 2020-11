Mic dejun rapid si sanatos: 7 idei pentru dimineti pe fuga

La orice varsta, micul dejun ar trebui sa fie principala masa a zilei. Ritmul de viata tot mai alert determina pe multi oameni sa sacrifice micul dejun si sa-l recupereze seara, la revenirea acasa.

Nimic mai gresit, deoarece nu vei face altceva decat sa aplici o presiune suplimentara pe corpul tau, care se va chinui sa digere hrana de la cina tarzie in timpul somnului. Iata cateva idei pentru un mic dejun rapid si sanatos, ca sa nu mai invoci lipsa timpului in diminetile cand esti pe fuga.

Lapte cu cereale

Este reteta cea mai simpla, cu care te-ai obisnuit inca din copilarie, dar care este recomandata si la maturitate. Aportul de vitamine si nutrienti depinde de calitatea produselor pe care le consumi. Un bol de cereale delicioase pentru masa de dimineata este un mic dejun ideal, daca alegi fibrele potrivite si adaugi lapte sarac in grasimi. Surplusul de vitamine poate veni din fructe proaspete sau uscate adaugate la meniu.

Batoane energizante

Nucile, semintele si fructele reprezinta o alta idee de mic dejun sanatos. Din bogata oferta disponibila pe rafturile magazinelor poti alege produsele in functie de gust si de necesarul de fibre.

Mixul potrivit de nuci, seminte si fructe proaspete sau uscate legate cu miere si lasate la cuptor poate fi taiat in forme de baton energizant. Fibrele sunt oferite de varietatea de nuci si seminte, in timp ce fructele adauga vitamina C si antioxidanti.

Tot ce ai nevoie intr-un pahar

Cu un minim efort pentru pregatirea lor, smoothie-urile reprezinta micul dejun rapid si sanatos pentru orice dimineata. In serile dinaintea zilelor aglomerate, ca sa castigi timp, congeleaza ingredientele pentru smoothie-ul de a doua zi. Spala, toaca si ingheata produsele in pungute speciale si lasa-le in congelator peste noapte. Dimineata ramane doar sa le introduci in blender si sa astepti pregatirea bauturii, in timp ce te imbraci. Aportul de energie dintr-un pahar este suficient pentru o zi de lucru.

Branza de vaci cu ananas, rodii si menta

Branza proaspata de vaci este bogata in proteine, in timp ce fructele au o multime de vitamine si echilibreaza gustul acestui mic dejun rapid si gustos. Poti sa castigi timp daca pregatesti preparatul cu o seara inainte, mai ales ca sucurile din fructe vor indulci usor branza peste noapte.

Inghetata din iaurt

Daca inghetata la micul dejun nu ti se pare o idee prea excentrica, incearca aceasta reteta cu iaurt, fructe si granola. Poti pregati inca din weekend cinci astfel de inghetate, cate una pentru fiecare zi de lucru. Vei avea zilnic o gustare sanatoasa pe care o poti manca in timp ce te imbraci sau chiar in masina, in drum spre serviciu.

Bruschete cu avocado

O gustare devine mai buna atunci cand asezi avocado deasupra. Doua felii de paine proaspat scoase din toaster unse cu ulei de masline si un varf de marar, peste care asezi felii de avocado proaspat reprezinta un mic dejun de campion.

Banana bread

Acest preparat pe baza de banane se prepara prin coacere si necesita faina de grau integral. Poti sa pregatesti banana bread inca din weekend, pentru toata saptamana ce uurmeaza. Datorita aromei puternice lasate de banane, te vei bucura de un chec pufos si delicios. Pentru mai multa energie, poti adauga in reteta cacao, seminte si nuci.

In diminetile in care esti grabit, de multe ori ai tendinta sa renunti la micul dejun, in ideea ca vei recupera aceasta masa pe parcursul zilei. Fals. Nu faci altceva decat sa pornesti la drum fara aportul necesar de energie. Pregatirea unui mic dejun sanatos poate dura doar cateva minute, mai ales daca realizezi operatiunile preliminare cu o seara inainte.