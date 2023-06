Microsoft a dezvăluit jocurile gratuite Xbox Live Gold și Game Pass Ultimate pentru luna iunie 2023

Microsoft a anunțat jocurile gratuite pentru abonații Xbox Live Gold și Game Pass Ultimate pentru luna iunie 2023. Utilizatorii vor putea descărca Adios și The Vale: Shadow of the Crown, care sunt disponibile pentru utilizatorii Xbox One și Xbox 360, dar și pentru utilizatorii de Xbox Series X|S cu ajutorul suportului pentru compatibilitatea înapoi.

Game Pass Ultimate este un nou abonament pentru familii și prieteni, ceea ce înseamnă că un singur cont poate fi folosit de până la cinci persoane. Abonamentul Game Pass Ultimate oferă acces la jocuri care pot fi jucate pe consolă, PC sau în cloud, precum și la întregul catalog EA Play și Xbox Live Gold.

Cu toate acestea, există anumite restricții pentru utilizarea contului de Game Pass Ultimate. De exemplu, toate conturile utilizatorilor trebuie să fie în aceeași țară.

