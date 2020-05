Microsoft ofera 100.00 de dolari, dar nu pentru gasirea bug-urilor in Windows, ci intr-un alt sistem de operare bazat pe Linux, este vorba de Azure Sphere OS, folosit în proiectele Internet of Things (IoT).

Compania americana a mai facut acest lucru si in trecut, doreste sa o faca si acum, sa gaseasca bug-uri si metode de a pirata sistem de operare cu ajutorul comunitatii, astazi vorbim despre doua premii, dar pentru sarcini diferite, pentru a te inscrie si tu in concurs trebuie sa fii un bun progamator, axat in principal pe partea de securitate cibernetica pentru ca bug-urile sunt cu adevarat greu de gasit.

Link-ul spre participare este acesta, incepand cu 15 mai CV-urile celor ce se inregistreaza vor fi evaluate si fiecare concurent va afla daca este sau nu aprobat, de asemenea. Provocarea va avea loc între 1 iunie și 31 august a acestui an.

Pentru cei interesati Microsoft a lansat si documentatia necesara care poate fi gasita aici. Mult noroc!