Microsoft Pregătește Lansări Majore: Surface, Windows și Caracteristici AI

Microsoft, cunoscută pentru inovațiile sale în domeniul tehnologiei, se pregătește să organizeze un eveniment special în această săptămână, unde se așteaptă să prezinte trei noi dispozitive Surface și caracteristici avansate bazate pe inteligența artificială pentru Windows, Office, Bing și multe altele.

Noutăți Surface

Se spune că Microsoft va lansa trei noi dispozitive Surface în cadrul evenimentului său special. Unul dintre acestea, Surface Laptop Studio 2, a fost deja dezvăluit în avans. Acesta va fi echipat cu procesorul Intel de a 13-a generație, Nvidia RTX 4060, un slot pentru card microSD și un port USB-A. Designul său va fi similar cu modelul actual, având capacitatea de a se transforma din laptop în tabletă. Se menționează că dispozitivul va fi disponibil cu până la 64 GB RAM și că expedierea sa va începe pe 3 octombrie.

Alte două dispozitive așteptate sunt Surface Go 4 și Surface Laptop Go 3. Deși nu au fost dezvăluite imagini ale Surface Go 4, se așteaptă să aibă un design similar cu modelul anterior, Surface Go 3. Surface Laptop Go 3, pe de altă parte, va fi lansat în octombrie și se așteaptă să vină cu procesorul Intel de a 12-a generație.

Inovații în Windows

Microsoft intenționează să introducă mai multe caracteristici bazate pe inteligența artificială pentru Windows. Compania lucrează la o actualizare pentru Windows 11 care va include un „asistent personal” bazat pe inteligența artificială numit Windows Copilot. Acesta va aduce o serie de îmbunătățiri și se așteaptă să fie lansat până la sfârșitul lunii septembrie. Alte caracteristici bazate pe inteligența artificială vor fi adăugate și în aplicațiile Windows, cum ar fi Paint, care va primi suport pentru conversia textului în imagini.

Actualizări pentru Office și Bing

Evenimentul nu se va limita doar la Surface și Windows. Se așteaptă ca Microsoft să facă anunțuri legate de planurile sale pentru Microsoft 365 și aplicațiile Office, inclusiv despre Office Copilot, care va ajuta companiile să rezume documente, să creeze e-mailuri și să accelereze analiza în Excel. De asemenea, se așteaptă anunțuri legate de Bing Chat Enterprise, o versiune a Bing Chat destinată consumatorilor, dar cu protecție suplimentară pentru datele comerciale.

Evenimentul special al Microsoft promite să aducă o serie de inovații interesante și așteptate cu nerăbdare în domeniul tehnologiei. Cu noile dispozitive Surface și caracteristici bazate pe inteligența artificială, Microsoft continuă să împingă limitele a ceea ce este posibil în lumea digitală.