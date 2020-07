Microsoft promovează foarte agresiv noul browser Edge

Dacă ți-aș spune că o aplicație mi-a apărut pe calculator, fără să o instalez sau să fi știut măcar de ea – pur și simplu m-am trezit cu ea ca prin magie, fără acordul meu – ai fi zis să rulez o scanare contra virușilor, așa este?

Ei bine, aplicația despre care vorbesc este noul browser de la Microsoft, și anume Chromium Edge, pe care compania îl promovează foarte agresiv, forțând utilizatorii sistemului de operare Windows să îl instaleze prin intermediul unui update “banal”.

Serios, după ce mi-am restartat pc-ul, m-am trezit că:

A Windows 10 update forces a full screen @MicrosoftEdge window, which cannot be closed from the taskbar, or CTRL W, or even ALT F4. You must press "get started," then the X, and even then it pops up a welcome screen. And pins itself to the taskbar. pic.twitter.com/mEhEbqpIc7

— Taran Quarantino (@TaranVH) July 2, 2020