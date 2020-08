Microsoft Surface Duo- apar din ce in ce mai multe informatii despre acest telefon

Inainte de comercializare, Microsoft a ales sa faca publice cateva elemente din fisa tehnica a telefonului Microsoft Surface Duo. Dupa mai multi ani de zvonuri, Microsoft Surface Duo a fost dezvaluit in mod oficial si urmeaza sa fie lansat in luna octombrie.

Imaginile aparute online ne permit sa aflam mai multe lucururi cu privire la designul lui Surface Duo, chiar daca prezentarea oficiala organizata de Microsoft a dezvaluit lucrurile esentiale. Regasim un aparat cu doua ecrane, cu o balama in mijloc si un singur aparat foto in interior.

Cea mai interesanta este fara indoiala lista aplicatiilor vizibile intr-una din imagini. Putem observa ca Microsoft a ales sa mizeze pe aplicatii Google dar si pe alte aplicatii precum Spotify. In ceea ce priveste interfata, de notat sunt doua detalii. Intai si intai, bara de cautare instalata va fi Google, nu Bing si faptul ca s-a optat pentru Microsoft Edge. Surface Duo a fost certificat FCC in urma cu putin timp, o etapa de obicei realizata atunci cand se apropie lansarea. Microsoft ar trebui sa comunice in curand o data oficiala de lansare pentru Microsoft Duo, pentru moment se stie doar ca aceasta va avea loc la sfarsitul lunii octombrie.