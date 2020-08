Microsoft Surface Duo: pret, data lansare si caracteristici dezvaluite in sfarsit

Cunoastem in sfarsit data oficiala de lansare pentru Microsoft Surface Duo precum si pretul sau de comercializare, un smartphone cu doua ecrane lansat de Microsoft. Ocazia perfecta de a dezvalui o serie de caracteristici.

Este oficial, Microsoft Surface Duo va fi comercializat incepand cu data de 10 septembrie in Statele Unite ale Americii la un pret de 1399 de dolari.

Doua ecrane. Un aparat foto. Drept urmare, ne aflam in fata unui smartphone cu doua ecrane OLED de 5,6 inchi cu o rezolutie de 1800X1350 pixeli. In momentul in care Surface Duo este depliat, cele doua ecrane formeaza unul mai mare, de 8,1 inchi de 2700X1800 pixeli. Deoarece nu este vorba despre un ecran pliabil, utilizatorul va profita de o protectie Gorilla Glass impotriva zgarieturilor.

Singurul si unicul senzor foto, situat in partea dreapta, ofera o rezolutie de 11 mpx. Utilizatorul va profita de un zoom x7 digital si posibilitatea de a filma in 4K. In interiorul produsului, avem un Snapdragon 855 de la Qualcomm, un procesor premium insa care dateaza din anul 2019 si care nu ofera compatibilitate cu reteaua 5G. Utilizatorul poate conta pe 6GB RAM si 128 sau 256 GB de stocare.