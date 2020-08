Surface Duo este primul smartphone Android oferit de Microsoft. Echipat cu doua ecrane si mizand pe productivitate, promite o experienta inedita in ceea ce priveste utilizarea unui telefon. Insa pretul si fisa tehnica nu joaca in favoarea sa.

Data lansarii. Microsoft a indicat faptul ca telefonul sau Microsoft Duo va fi comercializat incepand cu data de 10 septembrie 2020…in SUA doar. Nicio informatie cu privire la o eventuala disponibilitate in Europa nu a fost dezvaluita, nici de catre constructorul american, nici de o scurgere de infromatie.

Pret. Smartphone-ul este vandut la un pret de 1399 de dolari in varianta de 128 GB si 1499 dolari in varianta 256 GB. Daca va iesi si in Europa, cu siguranta nu va fi mai ieftin de 1399 de euro.

Design. Designul este unul unic, nu seamana cu niciun smartphone regasit actualmente pe piata. Un design ce a fost gandit in functie de noile nevoi ale utilizatorilor de smartphone-uri. Poate fi pus cu usurinta in buzunar, adoptand un format tableta mai confortabil. Are o greutate de 250 de grame. Depliat, Surface Do propune un ecran mare de 8,1 inchi cu o rezolutie 2700 x 1800 pixeli. Atunci cand este pliat, avem doua ecrane independente care arboreaza aceleasi caracteristici, un AMOLED de 5,6 inchi.

Performante si memorie. Telefonul este dotat cu un Snapdragon 865 de noua generatie. Aparatul nu este compatibil 5G. Telefonul cu doua ecrane se multumeste cu 6GB RAM si doua variante de stocare interna, 128 si 256.

Aparat foto. Are un singur aparat foto de 11 mpx.