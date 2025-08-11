Microsoft Word primește „vocea” Copilot: îți face rezumatul și ți-l citește ca un podcast

Microsoft împinge pedala pe AI în Word: documentele pot fi acum rezumate automat și transformate într-o narațiune audio, de tip podcast, pe care o asculți direct în aplicație. Funcția se bazează pe Copilot și e disponibilă pentru deținătorii de licență Microsoft 365 Copilot, atât în Word pentru desktop, cât și în varianta web.

Pe scurt – ce primești

Rezumat generat automat pentru documente de cel puțin 100 de cuvinte .

. Asistent vocal care îți citește pe scurt conținutul, în format audio „podcast-like”.

care îți citește pe scurt conținutul, în format audio „podcast-like”. Control pe redare : poți ajusta viteza și sări pe secțiuni; anumite părți ale rezumatului pot fi accesate și editate rapid.

: poți ajusta viteza și sări pe secțiuni; anumite părți ale rezumatului pot fi accesate și editate rapid. Salvare în cloud: rezumatele audio se păstrează în OneDrive (sau SharePoint) și pot fi reascultate ori partajate ulterior.

Nu toată lumea are timp (sau răbdare) pentru 20–30 de pagini. Microsoft spune explicit că noua opțiune a fost gândită „pentru a facilita digerarea conținutului scris”. Practic, Word începe să arate ca un hub de productivitate unde editarea de text și consumul audio se întâlnesc: citești când poți, asculți când ești pe drum. În termeni de accesibilitate, e un pas firesc—audio scurtează distanța dintre document și utilizator.

Ce nu merge (încă)

Doar în engleză momentan, fără un orizont anunțat pentru alte limbi.

momentan, fără un orizont anunțat pentru alte limbi. Stocare limitată la OneDrive/SharePoint—o alegere în linie cu strategia Microsoft de a-și ține instrumentele „în familie”.

la OneDrive/SharePoint—o alegere în linie cu strategia Microsoft de a-și ține instrumentele „în familie”. Nu e clar cum va fi primită funcția de publicul larg; rămâne de văzut cât de des îți vei lăsa documentele „spuse” de o voce sintetică.

Fără a face nume proprii, trendul e același la marile platforme: textele lungi sunt „stoarse” în rezumate scurte, iar AI-ul le împachetează în formate prietenoase pe mobil. Microsoft joacă aici cartea integrării directe în Word și a convenienței: nu mai exporți nimic, nu mai plimbi fișiere—apelezi Copilot și gata.

Dacă lucrezi în corporații sau proiecte cu documentație în engleză, funcția poate tăia serios din timp: raportul îl „asculți” între două ședințe, iar punctele-cheie le editezi pe loc. Pentru mediul educațional și IMM-uri care produc preponderent în română, utilitatea e, deocamdată, limitată. De urmărit: momentul în care apare suportul pentru limba română și dacă Microsoft relaxează opțiunile de stocare.

Word se transformă din procesor de text în asistent de conținut. Rezumat + voce = mai puțin timp pierdut pe scroll și mai mult pe decizii. Dacă ai licență Microsoft 365 Copilot și lucrezi cu documente în engleză, merită să-i dai o tură—s-ar putea să-ți placă să „citești” cu căștile.