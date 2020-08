Miimo HRM 40 Live de la Honda, un robot de tuns iarba inteligent

Honda a dezvaluit in urma cu putin timp noua sa gama de produse pentru gradina. Printre acestea se numara si Miimo HRM 40 Live, un robot de tuns iarba inteligent.

Pentru cei care vor sa aiba grija de peluza si de gradina, robotii de tuns iarba au devenit populari de cativa ani deja. Este adevarat ca oricine isi doreste sa aiba un gazon frumos, tuns in mod regulat. Insa, daca nu ai timpul necesar sa te ocupi de el, risca sa arate inestetic in timp. Vestea buna este ca Miimo HRM Live de la Honda tunde gazonul in locul tau. Acest nou venit din gama Honda este dedicat gazonului de marime mai mica, de pana la 400mp. Este in masura sa tunda mai multe zone distincte cu o singura baza de incarcare.

Cu aceasta versiune inteligenta, este posibil sa controlezi robotul de pe smartphone prin intermediul unei aplicatii dedicate. Miimo HRM 40 Live adapteaza automat ciclurile de tundere in functie de datele meteorologice pe care le primeste din partea MeteoGroup. Astfel, nu mai este nevoie sa tunzi peluza daca aceasta este plina cu apa. Datorita conexiunii GSM, robotul de tuns iarba poate fi controlat cu ajutorul boxei Aleza de la Amazon.