Minecraft Legends: Un spinoff care isi pierde farmecul

Minecraft este unul dintre cele mai populare jocuri din lume, iar seria sa continua sa creasca. Dupa Minecraft Dungeons, un joc asemanator cu Diablo, Mojang a lansat Minecraft Legends, un joc de strategie si actiune care se bazeaza pe cunoscuta lume a jocului Minecraft.

Părerile sunt împărţite

Desi jocul are un stil vizual asemanator cu Minecraft, majoritatea criticilor nu au fost impresionati de Minecraft Legends. Potrivit OpenCritic, jocul are o medie de 74, insa doar 50% dintre critici recomanda jocul. PC Gamer a acordat jocului un scor de 50 din 100, argumentand ca jocul nu reuseste sa aduca substanta si farmecul jocului original. GGRecon, desi mai generosi, au remarcat lipsa de originalitate a jocului si campania formulaica. Singurul care a dat un scor mare a fost God is a Geek, care a considerat jocul un titlu de strategie fantastic.

Minecraft Legends poate fi jucat de abonatii Xbox Game Pass Ultimate. Desi jocul are o uriasa baza de fani datorita succesului jocului original, receptia mixta il face un joc care poate fi evitat.

Minecraft Legends nu reuseste sa aduca suficienta substanta si originalitate pentru a se ridica la nivelul jocului original. Cu toate acestea, jocul poate fi o optiune interesanta pentru fanii seriei care doresc sa experimenteze mai mult din lumea Minecraft. Cu accesibilitatea sa prin Xbox Game Pass, jocul poate fi o alegere buna pentru cei care doresc sa isi petreaca timpul liber jucand jocuri noi.