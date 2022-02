MiniTool Partition Wizard este un instrument gratuit, ușor de utilizat, de partiționare și formatare a discului

Când trebuie să repartițiez sau să-mi formatez spatiul de stocare, instrumentul de formatare din Windows nu poate indeplini toate cerintele necesare. Aplicația MiniTool Partition Wizard Free asa ca exact ceea ce căutam. Multi utilizatori il folosesc de ani de zile si considera ca e ste o solutie ideala.

Este un instrument minunat, cu adevărat la îndemână, ușor de utilizat, care vă va ajuta să redimensionați, să divizați sau să îmbinați partițiile și să vă formatați unitatile ca FAT32, exFAT, NTFS, Ext2, Ext3, Ext4 (versiunea gratuită face și alte lucruri, dar unele dintre funcții sunt disponibile numai cu versiunile plătite).

Aplicația vă arată cum este împărțit fiecare dintre dispozitivele dvs. de stocare, sistemul de fișiere pe care îl folosește fiecare dispozitiv, literele de unitate pentru fiecare și porțiunile utilizate și neutilizate etc., toate dintr-o privire.

Pentru a utiliza MiniTool Partition Wizard, trebuie să selectați unitatea sau partiția pe care doriți să o modificați și fie să faceți clic dreapta pe ea, fie să utilizați elementele de meniu enumerate în partea de sus a aplicației pentru a selecta modificările și apoi faceți clic pe „Aplicați”. butonul situat în partea stângă jos a ecranului. Rețineți că partiționarea și formatarea șterg toate datele de pe unitatea dvs., așa că asigurați-vă că faceți o copie de rezervă undeva înainte de a continua.

Nu am nevoie să folosesc MiniTool Partition Wizard foarte des, dar atunci când o fac, este singura aplicație suficient de simplă de utilizat, suficient de robustă pentru a face ceea ce vreau și este gratuită! Dacă nu l-ați încercat deja și sunteți interesat de acest instrument minunat, puteți găsi mai multe informații pe partitionwizard.com. Derulați în jos până la mijlocul paginii web (sub „Pick the Best One for Your Needs”) pentru a compara versiunile și descărcați-o pe cea potrivită pentru dvs.