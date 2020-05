Xiaomi a lansat oficial MIUI 12, cel mai cuprinzător update de până acum ce schimbă întregul aspect al sistemului de operare.

Inițial, a fost făcut public pe piața din China. Însă, printr-un eveniment online s-a dezvăluit disponibilitatea sa și în varianta cunoscută drept globală.

Așa cum era de așteptat, noua versiune se focusează în principal pe animații, interfață și confidențialitate.

Compania are de gând să difuzeze actualizarea către dispozitive abia spre sfârșitul lui Iunie 2020, iar dacă ești curios, la sfârșitul acestui articol, poți vedea dacă va fi disponibil și pe telefonul tău.

Ce aduce nou MIUI 12?

1. Efecte vizuale

Cea mai surprinzătoare funcție introdusă odată cu lansarea lui MIUI 12 este probabil Super Wallpaper: o animație 3D de mare precizie, live cu planeta Pământ și Marte, care se apropie de fiecare dată când smartphone-ul e deblocat.

Actualizarea aduce, de altfel, și o funcție Dark Mode readaptată, aka Dark Mode 2.0. Acum fonturile în bold și contrastul sunt automat adaptate în funcție de modul în care te afli. Însă, cea mai mare schimbare la acest capitol este Wallpaper Dimming-ul care simulează gradual tranziția luminii pe măsură ce soarele apune în realitate.

2. Animații noi

The visualized UI allows you to understand the status of the system at a glance. With our refreshed visualized UI, everything you view is lifelike. Touch to feel the real interactive experience!#DecadesMasterpiece #MIUI12 pic.twitter.com/fYmUljtnoI — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

De la ștergerea aplicațiilor, până la deschiderea și închiderea lor, fiecare element este acum animat datorită noii versiuni MIUI (inclusiv aplicația de vreme și bateria).

Inspired by nature, our Weather app reflects all changes that happen outside. It's your window into the transient world. Swipe the screen to see weathers in different cities as you see in the real world!#DecadesMasterpiece #MIUI12 pic.twitter.com/pPuIWB6ZdO — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

În afară de aceasta, Xiaomi a adăugat peste 2000 de animații noi în Always On Display (AOD). Mai mult, utilizatorii pot alege acum informațiile afișate pe AOD.

3. Schimbări în interfață

Get confused when reading important stats? MIUI 12 transforms numbers into carefully designed graphs and charts, delivering information in a more efficient way. The visualization makes everything in your phone clear and accessible to everyone. #MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/ZlAd3zeayH — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Noul update se bazează pe modificările UI ale MIUI 11. Interfața este acum mult mai curată și aerisită. Pentru a face totul mai atractiv din punct de vedere vizual, UI-ul afișează acum informații sub formă de grafice 3D, diagrame.

În afară de asta, Xiaomi a „recondiționat” centrul de control, care acum are iconițele mari și interactive. Există, de asemenea, un glisor în partea din stânga sus pentru notificări și unul în colțul din dreapta sus pentru accesarea centrului de control, exact ca în iOS.

Gesturile de navigare ale Android 10 au ajuns în sfârșit și pe dispozitivele Xiaomi, împreună cu MIUI 12. Acum există o bară subțire în partea de jos, care dacă glisezi pe ea de la dreapta la stânga sau invers, poți comuta mult mai facil între aplicații, iar apăsarea lungă, plus swipe-ul deschide aplicațiile recente.

O nouă caracteristică interesantă pe care Xiaomi o aduce împreună cu MIUI 12 este Windows Floating. Aplicațiile acceptate se pot deschide într-o fereastră suplimentară, perfectă în cazul în care dorești să faci multitasking.

We introduced floating windows to enable perfect multitasking on phones. Now you don't have to switch between apps when you're multitasking a few things on your phone. You can open and close a window in a single tap. #MIUI12 #DecadesMasterpiece pic.twitter.com/6eUqOf7r4f — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

4. Confidențialitate

We introduced a new Permission Notification feature for sensitive app behaviors. When camera, microphone and location are running in the background, a bright notification icon will be shown on the status bar. You can disable those permissions in a tap. #MIUI12 #YoursAlone pic.twitter.com/IenA0yJ8m3 — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Noua caracteristică are în vedere creșterea siguranței prin monitorizarea comportamentului pe care îl întreprind aplicațiile atunci când cer permisiuni dubioase sistemului Android și notificare utilizatorilor în această privință.

Lista telefoanelor Xiaomi care vor primi update la MIUI 12

În prima etapă (sfârșitul luni iunie 2020), telefoane care primesc acces la noua versiune sunt, evident, cele mai populare de pe piață, și anume: Mi 9 Mi 9T/ Redmi K20 Mi 9T Pro/ Redmi K20 Pro.

A doua etapă cuprinde următoarele modele: Remi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, POCOPHONE F1, Mi 10 Pro, Mi 10, POCO F2 pro, POCO X2, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 7S, Redmi Note 9, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi Y2/ Redmi S2, Redmi 6A, Redmi 6, Mi Note 3, Mi MIX 2, Redmi Note 8T, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7A, Redmi Note 9s, Redmi Note8, Mi Note10 Lite, Redmi 8A Dual, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max.