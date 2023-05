MIUI 15: Ce ne asteptam sa aduca noua interfata Xiaomi?

Xiaomi se pregateste pentru lansarea noii interfete MIUI 15, care va aduce o serie de schimbari si imbunatatiri pentru utilizatorii de smartphone-uri. Noul software va fi bazat pe Android 14 si va fi lansat, conform traditiei, in toamna acestui an.

Printre noutatile pe care le putem astepta de la MIUI 15 se numara o noua interfata de design, inspirata din Material You introdus de Google pe Android 12 in 2021. Aceasta va oferi mai multe optiuni de personalizare a aspectului smartphone-ului, inclusiv schimbarea fonturilor si iconitelor.

In plus, Xiaomi promite o imbunatatire a performantei si autonomiei smartphone-urilor sale prin optimizarea codului MIUI. Compania a promis ca MIUI 15 va fi mai fluid decat oricand si va introduce noi functii pentru o gestiune mai buna a resurselor energetice ale dispozitivelor.

Pentru utilizatorii interesati de gaming si productivitate, MIUI 15 ar putea aduce un nou mod multitasking, o aplicatie de notite si o aplicatie pentru calendar. In plus, este posibil sa vedem si un nou launcher pentru cautarea si executarea de jocuri, un mod care optimizeaza performanta in timpul jocurilor si o unealta de inregistrare a ecranului pentru a inregistra si partaja gameplay-ul.

In ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea, MIUI 15 ar putea introduce un nou panou pentru o mai buna intelegere a setarilor de confidentialitate ale smartphone-ului si un nou manager de permisiuni pentru o mai buna gestiune a accesului aplicatiilor la datele personale ale utilizatorilor. De asemenea, ar putea fi introdus un mod incognito pentru navigarea pe internet.

La capitolul multimedia, MIUI 15 ar putea introduce un mod de noapte pentru imbunatatirea calitatii fotografiilor facute in lumina scazuta, un nou mod portret cu o mai buna defocalizare a fundalului si suport pentru tehnologia Dolby Atmos pentru un sunet mai bogat si mai imersiv.

In concluzie, MIUI 15 promite sa aduca o serie de imbunatatiri si schimbari interesante pentru utilizatorii Xiaomi, iar noi asteptam cu nerabdare sa vedem cum vor fi primite aceste noutati.