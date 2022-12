Stiai ca in acest sfarsit de an poti face schimbari semnificative in decorul casei fara a consuma foarte mult din rezervele tale financiare? Cu preturi incepand de la 900 de lei, poti achizitiona o mobila de bucatarie ieftina, elegata, practica si cu un aspect exceptional. Daca iti doreai de mult sa faci cateva modificari in amenajarea casei, acum ai ocazia perfecta sa iti indeplinesti dorinta. Seturile propuse de producatori vin in intampinarea ta pentru a avea atat o mobila functionala si incapatoare, cat si cu o estetica deosebit de atragatoare.

Amenajeaza un spatiu modern, cu resurse financiare minime

Desi multi cumparatori sunt de parere ca produsele mai scumpe sunt mai calitative si merita un interes mai ridicat din partea lor, acest mit este spulberat de modelele moderne de mobila bucatarie ieftina. Cu dimensiuni ideale pentru incaperile de gatit standard, acestea se integreaza minunat in schema de amenajare a oricarei locuinte. Mai mult decat atat, dotarile, materialele si culorile in care sunt disponibile fac ca mica investitie sa isi merite fiecare banut. Practic, cu o suma care nu iti va afecta bugetul, poti beneficia de un mobilier nou, in trend, care va face mai placuta orice activitate desfasurata in bucatarie.

Incaperea care solicita cel mai mult interesul la detalii privind buna organizare a electrocasnicelor si sistematizarea obiectelor uzuale pentru gatit poate fi utilata ca la carte cu ajutorul pieselor de mobilier de diverse dimensiuni. Alegerea inspirata a setului cel mai potrivit casei tale iti va usura cu mult activitatea pe care o desfasori zilnic aici, fie ca este vorba de prepararea si savurarea meniurilor, fie de servirea unei cafele aromate la primele ore ale diminetii.

Seturile de 180 cm si multiplele lor avantaje

Seturile de mobila de bucatarie ieftina de 180 cm lungime sunt excelente pentru suprafetele reduse. Un model alb, de exemplu, conceput din materiale de cea mai buna calitate, cu rafturi modulare pe care le poti aranja si orienta dupa bunul plac poate fi o achizitie de nota 10. Capacitatea de depozitare menita sa simplifice considerabil frontul de lucru, nu va afecta deloc suprafata de amenajat, lasandu-ti lejeritatea de a te misca liber, fara a avea senzatia de aglomerare.

Realizat din PAL de inalta calitate, cu un design modern, acest mobilier sporeste luminozitatea spatiului in care este montat si creeaza efectul de deschidere a intregii incaperi. Datorita designului elegant si atractiv, modulele se pot asorta cu usurinta mobilierului deja existent in bucatarie sau se pot adapta oricarei idei de renovare pe care intentionezi sa o pui in practica.

Avantajul principal care diferentiaza aceste seturi de mobila de bucatarie ieftina de celelalte seturi consta in dimensiunea de 180 cm care se poate potrivi perfect in apartamentele mai mici sau care poate constitui baza pentru a dezvolta o amenajare mai mare, adaugand corpuri individuale atat in partea superioara, cat si in partea inferioara a incaperii. Vitrina superioara, corpul suspendat cu o usa, corpul suprapozabil pentru hota, masca pentru chiuveta, dulapul inferior cu sertar si usa si blatul pentru corpul inferior sunt dotari care iti vor usura misiunea de amenajare.

Seturile de 240 cm, cu preturi intre 1000 lei si 2800 lei, pot fi, de asemenea, o achizitie inteligenta. In culori precum sonoma – wenge, alb – gri sau alb, acestea vor arata spectaculos in decorul casei tale. Cu spatii de depozitare si expunere a veselei foarte eficiente si atractive, acestea te vor cuceri imediat. Opteaza, asadar, pentru un set de mobila bucatarie ieftina, cu multiple dotari si calitati, si vei avea cea mai prietenoasa incapere pentru gatit!