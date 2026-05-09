Cipul A20 Pro din iPhone 18 Pro vine cu fabricație 2nm și packaging WMCM

Potrivit unor zvonuri consistente din industrie, cipul A20 Pro destinat seriei iPhone 18 Pro va combina două noutăți tehnice simultanee: trecerea la procesul de fabricație de 2 nanometri al TSMC și adoptarea pentru prima dată a unui packaging de tip Wafer-Level Multi-Chip Module. Lansarea iPhone 18 Pro este așteptată toamna lui 2026.

Prima schimbare vine de la nodul de fabricație. TSMC produce în prezent cipurile Apple pe 3nm. Trecerea la 2nm înseamnă, conform istoricului acestor tranziții, mai multă putere brută și consum mai mic în același ambalaj fizic. Apple a asigurat capacitate de producție la TSMC cu câțiva ani înainte, o practică obișnuită pentru companie pe segmentul de vârf.

A doua schimbare, posibil mai relevantă pe termen lung, este adoptarea WMCM. Această tehnologie de packaging integrează SoC-ul și memoria DRAM direct la nivel de wafer, înainte de tăierea în cipuri individuale. Conexiunea dintre componente se face fără interposer sau substrat intermediar, ceea ce reduce distanța fizică dintre procesor și memorie. Rezultatul teoretic: latență mai mică, lățime de bandă mai mare și consum redus pentru taskuri intensive precum procesarea AI și randarea grafică în jocuri.

Cele două tehnologii nu sunt independente. WMCM adaugă câștiguri suplimentare față de 2nm singur, mai ales pentru workload-uri AI locale. Sincronizarea nu pare întâmplătoare. iOS 27 este așteptat să aibă un focus aproape exclusiv pe funcții Apple Intelligence, conform informațiilor disponibile până acum.

Apple nu a confirmat oficial nimic despre A20 Pro. Informațiile provin din surse ale lanțului de aprovizionare, citate de publicații precum 9to5Mac. Specificațiile exacte de frecvență, configurația nucleelor sau îmbunătățirile NPU nu au fost dezvăluite.

Pe piața românească, iPhone 18 Pro va ajunge probabil în septembrie sau octombrie 2026, cu prețuri de pornire estimate peste 7.000 de lei pentru varianta de bază, în linie cu tendința ultimelor generații. Disponibilitatea la eMAG și Altex este așteptată la scurt timp după lansarea globală.

Dacă ambele tehnologii se confirmă și performanța reală se aliniază cu ce sugerează arhitectura, A20 Pro ar putea lărgi și mai mult distanța față de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 pe segmentul de eficiență energetică, singurul teren unde comparațiile directe mai au sens în 2026.