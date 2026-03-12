Apple și Samsung produc același număr de smartphone-uri în 2025

Piața smartphone-urilor, una dintre cele mai disputate zone din tehnologie, ajunge în 2025 la un rezultat rar întâlnit. Apple și Samsung împart primul loc în producție, fiecare cu câte 239,8 milioane de unități, potrivit celor mai recente date TrendForce.

Rezultatul marchează un moment important într-o rivalitate care durează de ani întregi. După o perioadă definită de schimbări rapide în tehnologie, modificări ale comportamentului de consum și fluctuații economice globale, diferența dintre cei doi lideri a dispărut complet la nivel de producție.

Datele TrendForce arată că această egalitate nu este doar un detaliu statistic. Ea reflectă un echilibru fragil într-o industrie în care fiecare lansare, fiecare decizie de portofoliu și fiecare sezon de vânzări poate schimba rapid ierarhia.

Samsung rămâne un reper major în ecosistemul Android, cu o ofertă extinsă și cu modele pliabile, dar și cu integrarea tot mai vizibilă a funcțiilor bazate pe inteligență artificială. De cealaltă parte, Apple continuă să se bazeze pe loialitatea utilizatorilor și pe seria iPhone pentru a-și păstra poziția și pentru a recupera diferența față de rivalul direct.

Pe lângă duelul pentru prima poziție, raportul surprinde și dimensiunea întregii piețe. Producția globală de smartphone-uri ajunge în 2025 la 1,25 miliarde de unități, semn că industria și-a regăsit ritmul după dificultățile din anii anteriori.

Depășirea problemelor din lanțurile de aprovizionare și a blocajelor legate de cipuri a contribuit direct la această revenire. Odată cu stabilizarea producției, companiile au putut reveni la volume ridicate și la o dinamică mai puternică în toate segmentele importante ale pieței.

Ultimul trimestru al anului a înclinat temporar balanța în favoarea Apple, așa cum se întâmplă frecvent în sezonul lansărilor de toamnă. Odată cu debutul noii serii de iPhone, compania din Cupertino și-a dus liniile de producție la capacitate maximă și a atins 87 de milioane de unități produse în trimestrul final.

Această accelerație de final de an a fost susținută și de sezonul cumpărăturilor de sărbători. Cererea mai mare din această perioadă a ajutat Apple să recupereze ecartul față de Samsung și să închidă anul la egalitate în clasamentul anual al producției.

În spatele celor doi lideri, producătorii chinezi continuă să reducă diferența și să își consolideze prezența globală. Xiaomi ocupă locul al treilea, cu 169,8 milioane de unități produse, rezultat care confirmă forța unui brand ce își susține strategia de preț și performanță prin extinderea în segmentul premium.

OPPO se află pe poziția a patra, cu 143 de milioane de unități, iar Vivo completează topul cu 102 milioane de unități produse. Aceste companii mizează pe extindere agresivă, mai ales în Asia și Europa, și atrag interes prin tehnologii foto avansate și soluții de încărcare rapidă.

Clasamentul arată că lupta pentru piață nu se mai rezumă doar la Apple și Samsung, chiar dacă cele două companii rămân reperele centrale ale industriei. Presiunea venită din partea mărcilor chineze crește constant și face competiția mai strânsă pe toate segmentele importante.

Anul 2025 se conturează astfel ca unul dintre cele mai intense pentru industria smartphone-urilor. În timp ce Apple și Samsung termină cursa umăr la umăr, rivalii din China accelerează și încearcă să transforme diferența actuală într-o provocare directă pentru anii următori.