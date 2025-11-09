Galaxy S25, S25+ și S25 Ultra în România: specificații, prețuri, AI și alte informații

Samsung a lansat oficial Galaxy S25, S25+ și S25 Ultra pe 22 ianuarie 2025, iar vânzările au început pe 7 februarie 2025. Seria pune accent pe AI, pe autonomie solidă și pe o construcție mai rezistentă. Ultra schimbă designul, renunță la colțurile „Note”, iar S25 și S25+ păstrează formatul compact și materialele familiare. Toate rulează One UI 7 pe Android 15 și promit 7 ani de actualizări. În rândurile de mai jos găsești informațiile esențiale, verificate pentru piața din România, plus sfaturi de achiziție.

Galaxy S25 Ultra, schimbarea care contează

Galaxy S25 Ultra adoptă margini mai rotunjite și rămâne telefonul pentru cei care vor tot. Cadrul din titan crește rigiditatea, iar ecranul primește Gorilla Armor 2, o sticlă cu strat ceramic și tratament antireflex care reduce reflectivitatea și îmbunătățește rezistența la căderi. Panelul are 6,9 inch, rată de reîmprospătare 120 Hz și rezoluție QHD+. Greutatea rămâne echilibrată pentru un vârf de gamă cu S Pen integrat.

Sub ecran găsești Snapdragon 8 Elite for Galaxy, cea mai rapidă versiune a platformei Qualcomm pentru 2025. Chipul aduce CPU mai puternic, GPU cu ray tracing îmbunătățit și un NPU capabil să ruleze local instrumentele Galaxy AI. Configurațiile de stocare sunt 256 GB, 512 GB și 1 TB, toate cu 12 GB RAM. Bateria rămâne la 5.000 mAh, cu încărcare pe fir de 45 W și wireless rapid, plus optimizări de răcire pentru sesiuni lungi de jocuri sau captură video.

Sistemul foto pornește de la senzorul principal de 200 MP și adaugă un ultra-wide nou de 50 MP. Zoomul optic rămâne 5x, cu 10x „optical-quality” prin recadrare de pe senzor, iar Space Zoom urcă până la 100x. Pentru video ai 8K la 24 sau 30 fps, iar stabilizarea și focalizarea asistate de AI ridică nivelul în lumină slabă. Camera frontală are 12 MP cu autofocus.

Galaxy S25 și S25+, echilibrul corect pentru majoritatea utilizatorilor

Galaxy S25 și S25+ folosesc rame din Armor Aluminum, sticlă Gorilla Glass Victus 2 și certificare IP68. Ai două dimensiuni: 6,2 inch pentru S25 și 6,7 inch pentru S25+. Ecranele sunt AMOLED 120 Hz, luminoase și bine calibrate. Toate versiunile au 12 GB RAM, iar S25 primește în premieră opțiune de 512 GB stocare.

Autonomia urmează rețeta cunoscută. S25 oferă 4.000 mAh cu încărcare de 25 W. S25+ urcă la 4.900 mAh cu încărcare de 45 W. Ambele dispun de încărcare wireless și încărcare wireless inversă pentru accesorii.

Camerele păstrează formula câștigătoare din 2024: principal 50 MP, ultra-wide 12 MP și tele 10 MP cu zoom optic 3x. Selfie-ul rămâne la 12 MP. Stabilitatea software și rafinarea procesării foto se văd cel mai bine la portrete și la clipuri scurte pentru social media.

One UI 7 pe Android 15, AI la îndemână

Interfața One UI 7 rescrie câteva obișnuințe. Panoul de setări rapide este separat de notificări, pictogramele și animațiile sunt mai curate, iar căutarea din setări înțelege mai bine limbajul natural. Toate modelele din serie vin cu One UI 7 preinstalat și cu promisiunea a 7 ani de actualizări de Android și securitate.

Integrarea cu Google Gemini este profundă. Ții apăsat pe butonul lateral și vorbești natural cu Gemini Live, care poate înțelege ce se află pe ecran și poate acționa în aplicații. Now Bar și Now Brief adună informațiile utile într-un singur loc, de la trafic și rezultate sportive, la sarcini recurente și evenimente din calendar. Funcția Audio Eraser curăță zgomotele din filmări, inclusiv vântul sau muzica de fundal.

Conectivitate și siguranță

Seria integrează modem Snapdragon X80 5G, Wi-Fi 7 și eSIM dual. În anumite piețe și rețele, telefoanele pot trimite mesaje de urgență prin satelit în lipsa semnalului mobil, funcție activată treptat de operatori. Dacă ești des pe munte sau în zone slab acoperite, urmărește anunțurile operatorului tău pentru disponibilitate locală.

Prețuri europene și echivalente în lei

Samsung comunică prețuri diferite pe piețele europene. Pentru referință, ofertele anunțate în ianuarie 2025 în UE și SUA au pornit astfel, iar mai jos ai echivalente în lei la cursul mediu BNR din ianuarie 2025, 1 EUR = 4,9752 lei:

Galaxy S25

128 GB: 909 € ≈ 4.522 lei

256 GB: 969 € ≈ 4.821 lei

Galaxy S25+

256 GB: 1.159 € ≈ 5.766 lei

512 GB: 1.289 € ≈ 6.413 lei

Galaxy S25 Ultra

256 GB: 1.459 € ≈ 7.259 lei

512 GB: 1.589 € ≈ 7.906 lei

1 TB: 1.829 € ≈ 9.100 lei

Calculele folosesc media BNR din ianuarie 2025. Prețurile locale pot varia în funcție de taxe și promoții.

Prețuri în România, în magazine la 2025

În ianuarie și februarie 2025, magazinele online și operatorii au listat repede modelele S25, cu stocuri și culori variate. Exemple de prețuri observate în România:

Galaxy S25 128 GB, 256 GB și 512 GB au apărut listate pe eMAG și Altex cu prețuri de listă între 4.499 lei și 5.399 lei, cu promoții frecvente între 2.999 lei și 4.099 lei, în funcție de stocare și culoare.

Galaxy S25+ 256 GB și 512 GB s-a poziționat în jurul pragului 5.699 lei și 6.299 lei la lansare.

Galaxy S25 Ultra 256 GB, 512 GB și 1 TB a pornit în jur de 7.199 lei, 7.799 lei și 8.999 lei pe canalele oficiale, cu scăderi punctuale după startul vânzărilor.

Ce aduce Snapdragon 8 Elite for Galaxy în utilizarea de zi cu zi

Chipul rulează aplicații grele mai fluid, reduce timpii de export în editarea foto-video și accelerează traducerile în timp real. Jocurile cu ray tracing arată mai bine, cu efecte de lumină mai realiste. NPU crește viteza funcțiilor AI locale, cum ar fi sumarizările, generarea de texte sau editările foto de tip „Generative Edit”. Dacă vii de la un Galaxy S22 sau mai vechi, simți saltul imediat în multitasking și gaming.

Camerele în practică: la ce să te aștepți

S25 și S25+ livrează cadre curate în lumină bună. La interior, modul Noapte și HDR-ul rafinat păstrează detaliile fețelor. Tele 3x este util pentru portrete și pentru cadre de pe stadion sau scenă. Ultra urcă nivelul pe ultrawide datorită senzorului de 50 MP. Zoomul 5x optic rămâne cea mai clară treaptă. 10x arată bine pentru subiecte statice în lumină suficientă. Pentru Instagram Reels și TikTok, stabilizarea video pe 4K la 60 fps îți oferă clipuri fluide fără gimbal.

Ecrane și lizibilitate în soare

Toate cele trei telefoane au 120 Hz adaptiv și luminozitate foarte ridicată. Pe Ultra, Gorilla Armor 2 reduce semnificativ reflexiile. Asta contează pe plajă sau la ski, unde reflexiile obosesc ochiul. Dacă lucrezi mult afară, diferența față de un ecran cu sticlă standard este clară.

Autonomie și încărcare

S25 rezistă o zi întreagă la utilizare mixtă cu 4.000 mAh. S25+ trece lejer de seară datorită celor 4.900 mAh. Ultra rămâne „all-day” la 5.000 mAh, chiar și cu filmări 4K și conectivitate 5G activă. Toate modelele sunt „Qi2 Ready”, ceea ce simplifică alinierea pe încărcătoare magnetice compatibile. Pentru deplasări, încărcarea pe fir de 45 W de pe S25+ și Ultra îți oferă un plus rapid de energie în pauza de prânz.

Galaxy S25 Edge, telefonul ultra-subțire

Samsung a prezentat și S25 Edge, o variantă foarte subțire din familia S25. Modelul a ajuns oficial și în România în a doua parte a verii, cu accent pe design și profil redus. Dacă vrei cel mai subțire S25, Edge e răspunsul. Ține cont însă de compromisuri la baterie și răcire, naturale la un corp mai subțire. În toamna lui 2025, publicații internaționale au relatat că Samsung reevaluează planurile pentru acest model, pe fondul vânzărilor sub așteptări.

Cum alegi modelul potrivit pentru tine

Alege Galaxy S25 dacă vrei un flagship compact, ușor, cu autonomie de o zi, camere echilibrate și cel mai mic preț de intrare.

Alege Galaxy S25+ dacă vrei ecran mare, baterie mai mare, încărcare de 45 W și aceeași cameră triplă solidă.

Alege Galaxy S25 Ultra dacă folosești S Pen, vrei zoom 5x clar, sticlă anti-reflex de top, filmări 8K și cea mai completă experiență de AI și foto.

Recomandări rapide de configurare

Activează „Video HDR” în aplicația Cameră și setările de stabilizare pentru clipuri mai fluide.

Pornește „Now Brief” dimineața. Primești sumarul zilei cu calendar, vreme și trafic.

Ține apăsat butonul lateral pentru Gemini Live și folosește comenzile vocale pentru liste, rezervări sau playlisturi.

Folosește „Audio Eraser” la clipurile cu vânt sau zgomot de fond.

Trece pe Wi-Fi 7 la routere compatibile. Vitezele și latența mai mică se simt în cloud gaming și streaming 4K.

Specificații pe scurt

Galaxy S25

Ecran 6,2 inch, AMOLED 120 Hz

Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB RAM

128, 256 sau 512 GB stocare

Cameră 50 MP + 12 MP ultra-wide + 10 MP tele 3x, selfie 12 MP

Baterie 4.000 mAh, încărcare 25 W, wireless și wireless invers

Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum, IP68

Galaxy S25+

Ecran 6,7 inch, AMOLED 120 Hz

Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB RAM

256 sau 512 GB stocare

Cameră 50 MP + 12 MP ultra-wide + 10 MP tele 3x, selfie 12 MP

Baterie 4.900 mAh, încărcare 45 W, wireless și wireless invers

Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum, IP68

Galaxy S25 Ultra

Ecran 6,9 inch, QHD+, 120 Hz, Gorilla Armor 2 anti-reflex

Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB RAM

256, 512 GB sau 1 TB stocare

Cameră 200 MP principal + 50 MP ultra-wide + tele 3x + periscop 5x, selfie 12 MP

Filmare până la 8K

Baterie 5.000 mAh, încărcare 45 W, wireless rapid, S Pen încorporat

Cadru din titan, IP68

Ce model merită în 2025

Dacă vrei cel mai bun raport calitate, preț și autonomie, mergi pe S25+. Oferă ecran mare, baterie excelentă și aceeași experiență de cameră ca S25, cu încărcare mai rapidă. Dacă vrei tot ce se poate pe Android, Ultra rămâne alegerea corectă. Pentru un telefon manevrabil într-un buzunar mic, S25 simplu îți va plăcea.