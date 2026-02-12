Galaxy S26 ar putea veni cu Snapdragon pentru modelul Ultra. Indiciile oferite de Qualcomm

Un anunț recent al Qualcomm a reaprins discuțiile despre procesoarele care vor echipa seria Galaxy S26. Totul a început după ce Samsung a confirmat că noua serie Galaxy S va fi prezentată pe 25 februarie 2026.

La scurt timp, Qualcomm a distribuit pe platforma X anunțul Samsung, adăugând mesajul „Ceva mare se apropie”. În comunitatea tech, gestul a fost interpretat ca un indiciu clar că viitoarele flagship-uri vor integra un procesor Snapdragon.

Semnal pentru Galaxy S26 Ultra

Potrivit informațiilor apărute până acum, Galaxy S26 și Galaxy S26+ ar urma să fie echipate cu Exynos 2600, dezvoltat de Samsung. În schimb, modelul de top Galaxy S26 Ultra ar putea primi noul Snapdragon 8 Elite Gen 5 de la Qualcomm.

Postarea Qualcomm pare să întărească această ipoteză, în special în ceea ce privește varianta Ultra. Dacă scenariul se confirmă, Samsung ar continua strategia de a diferenția modelele prin alegerea chipsetului.

Exynos 2600 vs. Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ambele procesoare sunt pregătite să reprezinte vârful tehnologiei mobile. Conform scurgerilor de informații, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ar urma să fie produs pe un proces de fabricație de 3nm.

De cealaltă parte, Exynos 2600 este așteptat să utilizeze un proces de 2nm, considerat mai avansat. Teoretic, acest aspect ar putea aduce un avantaj în materie de eficiență și productivitate.

La capitolul grafică, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ar integra GPU-ul Adreno 840, în timp ce Exynos 2600 ar veni cu GPU-ul Xclipse 960 dezvoltat de Samsung. Există diferențe și în configurația nucleelor și în frecvențele de lucru, însă performanța reală va putea fi evaluată doar după lansarea oficială.

Rămâne de văzut care dintre cele două platforme va oferi rezultate mai bune în utilizarea zilnică și în sarcini solicitante. Lansarea din 25 februarie 2026 va aduce clarificările așteptate.