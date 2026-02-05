Galaxy S26, S26 Plus și S26 Ultra: Lansare, prețuri, specificații, tot ce trebuie să știi

În fiecare an, Samsung își reînnoiește gama Galaxy S, însă 2026 ar putea marca un moment de cotitură. Deși au existat zvonuri despre o schimbare radicală de strategie, noile informații sugerează că producătorul sud-coreean va rămâne, în mare parte, fidel unei rețete deja consacrate. Iată ce știm până acum despre Galaxy S26, Galaxy S26 Plus și Galaxy S26 Ultra.

O serie clasică, cu ajustări importante

Lansarea unor noi modele Galaxy S nu este o surpriză, seria fiind una dintre cele mai longevive și mai populare de pe piața smartphone-urilor. Inițial, se vorbea despre dispariția versiunilor „standard” și „Plus”, în favoarea unor ediții „Pro” sau „Edge”. Cele mai recente scurgeri de informații indică însă contrariul: Samsung ar urma să păstreze structura clasică, cu Galaxy S26 și Galaxy S26 Plus alături de modelul de top Galaxy S26 Ultra.

Am analizat zvonurile, rapoartele din industrie și primele estimări pentru a contura cea mai completă imagine posibilă a viitoarelor flagship-uri. Iar lista de noutăți este una consistentă.

Design mai subțire și mai premium

Samsung pare hotărât să subțieze și să rafineze designul noii generații. Galaxy S26 Ultra ar urma să fie vedeta acestui nou limbaj estetic, păstrând rama din titan, dar cu un modul foto redesenat, inspirat de viitoarele pliabile ale companiei. Grosimea ar putea coborî sub pragul de 8 mm, față de 8,2 mm la S25 Ultra, ceea ce ar îmbunătăți semnificativ senzația în mână.

O schimbare mult mai îndrăzneață ar fi renunțarea la stylus. Dacă acest lucru se confirmă, ar marca sfârșitul unei ere pentru gama Ultra, care a moștenit S Pen-ul după dispariția seriei Galaxy Note.

Modelul Galaxy S26 Edge, considerat mult timp simbolul „subțirimii extreme”, pare să fi fost abandonat sau amânat pe termen nedefinit. Chiar dacă ar exista o răzgândire de ultim moment, șansele să fie lansat simultan cu restul gamei sunt reduse.

Galaxy S26 Plus ar adopta un design extrem de conservator, cu dimensiuni foarte apropiate de generația anterioară. Ajustările ar fi minime și greu de sesizat în utilizarea de zi cu zi. Totuși, este așteptată o schimbare vizibilă la nivelul modulului foto, care ar trece de la cele trei cercuri separate la un bloc oval, de tip „pilulă”.

Galaxy S26 standard nu rămâne nici el în urmă, zvonurile indicând o grosime de aproximativ 6,9 mm, un pas înainte față de modelele anterioare.

Ecranul – vitrina tehnologică Samsung

Samsung rămâne lider incontestabil în materie de ecrane OLED, iar Galaxy S26 Ultra ar putea ridica din nou ștacheta. Una dintre cele mai interesante noutăți ar fi tehnologia denumită comercial „Flex Magic Pixel”, care ar permite limitarea unghiului de vizualizare al ecranului. Practic, printr-o simplă activare, conținutul afișat devine greu de citit pentru cei din jur – o funcție ideală pentru transportul în comun.

Modelul Ultra ar integra un nou panou Dynamic AMOLED de 6,9 inci, bazat pe tehnologia CoE (Color-on-Emitter). Aceasta presupune integrarea filtrului de culoare direct în stratul emițător de lumină, eliminând polarizatorul clasic. Rezultatul: un ecran mai subțire, mai luminos și mai eficient energetic.

Galaxy S26 și S26 Plus vor beneficia, la rândul lor, de ecrane AMOLED de înaltă calitate, cu rată de reîmprospătare de 120 Hz, păstrând astfel standardul premium al gamei.

Performanță de top, dar cu două strategii diferite

Pentru Galaxy S26 Ultra, lucrurile par clare: Samsung ar urma să echipeze modelul cu cel mai nou și mai puternic procesor de la Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Acesta ar asigura performanțe excelente în jocuri, multitasking și aplicații de inteligență artificială. Nu este exclus, însă, ca în anumite regiuni să existe și o versiune bazată pe Exynos 2600.

Situația este mai delicată în cazul Galaxy S26 și S26 Plus. Tradițional, modelele europene au primit procesoare Exynos, iar noul Exynos 2600, fabricat pe 2 nm, promite un salt important atât în performanță, cât și în eficiență energetică. Cu toate acestea, există zvonuri conform cărora unele piețe, inclusiv Romania, ar putea primi variante cu Snapdragon.

În ceea ce privește memoria, 12 GB RAM ar urma să fie configurația standard, iar spațiul de stocare ar putea ajunge până la 1 TB sau chiar 2 TB pentru versiunea Ultra.

Fotografie: inteligența artificială în prim-plan

Camera foto rămâne un element central, iar Galaxy S26 Ultra va concentra cele mai importante inovații. Acesta ar păstra senzorul principal de 200 MP, într-o versiune îmbunătățită, cu o deschidere mai mare (f/1.4), capabilă să capteze mai multă lumină decât generația precedentă.

Alături de acesta, regăsim un teleobiectiv de 50 MP cu zoom optic 5x și un ultra-wide de 50 MP. Noutatea ar fi un teleobiectiv 3x de 12 MP, mai performant decât cel de pe S25 Ultra.

Galaxy S26 Plus va veni cu un sistem triplu format dintr-un senzor principal de 50 MP nou, un ultra-wide de 12 MP și un teleobiectiv de 12 MP. Galaxy S26 standard va oferi o configurație similară, diferențele fiind minime.

Adevăratul „game changer” va fi însă software-ul: One UI 8 și One UI 8.5, împreună cu Galaxy AI, vor introduce moduri inteligente de fotografiere, editare asistată de AI și funcții de generare de conținut tot mai avansate.

Autonomie mai bună și încărcare mai rapidă

Galaxy S26 Ultra ar urma să primească o baterie de 5.200 mAh, o creștere modestă, dar binevenită față de generațiile anterioare. În plus, încărcarea rapidă ar putea ajunge la 60–65 W pe fir și până la 25 W wireless.

Galaxy S26 Plus ar integra o baterie de aproximativ 4.200 mAh, iar Galaxy S26 una de circa 4.300 mAh. Ambele ar suporta încărcare rapidă de 25–30 W și o versiune îmbunătățită de încărcare wireless Qi, posibil compatibilă cu standardul Qi2.

O altă noutate interesantă ar fi integrarea nativă a magneților în spatele telefonului, permițând încărcare Qi2 magnetică fără accesorii suplimentare – un pas important spre un ecosistem de accesorii mai coerent.

Data lansării și prețuri estimate

Dacă Samsung își respectă calendarul tradițional, prezentarea oficială ar urma să aibă loc la începutul lui 2026, în cadrul unui eveniment Unpacked. Zvonurile indică data de 25 februarie 2026, cu disponibilitate în magazine la jumătatea lunii martie.

În privința prețurilor, o scumpire pare inevitabilă. Galaxy S26 ar putea porni de la 949 sau chiar 999 de euro, însă cu 256 GB stocare standard. Creșterea ar fi justificată de costurile mai mari ale componentelor. Pentru comparație, actuala gamă Galaxy S25 începe de la 899 de euro și poate depăși 1.800 de euro în configurațiile de top.

Concluzie: Seria Galaxy S26 nu va reinventa complet smartphone-ul Samsung, dar promite rafinări importante la nivel de design, ecran, performanță și inteligență artificială. Un upgrade evolutiv, dar solid, pentru 2026.